Σε επίσημη τοποθέτηση της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι οι μετανάστες από τις χώρες της λίστας «λαμβάνουν επιδόματα πρόνοιας από τον αμερικανικό λαό σε επίπεδα που δεν είναι αποδεκτά».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την αναστολή της έκδοσης νέων μεταναστευτικών θεωρήσεων (immigrant visas) για πολίτες από συνολικά 75 χώρες, επικαλούμενη ανησυχίες ότι μελλοντικοί μετανάστες από τις συγκεκριμένες περιοχές βασίζονται σε δημόσια οικονομική στήριξη σε «απαράδεκτα υψηλά ποσοστά». Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τις 21 Ιανουαρίου.

Σε επίσημη τοποθέτηση της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι οι μετανάστες από τις χώρες της λίστας «λαμβάνουν επιδόματα πρόνοιας από τον αμερικανικό λαό σε επίπεδα που δεν είναι αποδεκτά». Η πλήρης λίστα δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και περιλαμβάνει κράτη από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, τόσο συμμάχους όσο και μη συμμάχους της Ουάσιγκτον, αλλά και χώρες που αποτελούν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς για Αμερικανούς πολίτες.

Από την αμερικανική ήπειρο επηρεάζονται η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπάντος, το Μπελίζ, η Βραζιλία, η Κολομβία, η Κούβα, η Ντομίνικα, η Γρενάδα, η Γουατεμάλα, η Αϊτή, η Τζαμάικα, η Νικαράγουα, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Αγία Λουκία, ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες και η Ουρουγουάη. Από την Ευρώπη περιλαμβάνονται η Αλβανία, η Λευκορωσία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία. Στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού στη λίστα βρίσκονται το Αφγανιστάν, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, η Καμπότζη, τα Φίτζι, η Γεωργία, το Ιράν, το Ιράκ, η Ιορδανία, το Καζακστάν, το Κουβέιτ, το Κιργιστάν, το Λάος, ο Λίβανος, η Μογγολία, η Μιανμάρ, το Νεπάλ, το Πακιστάν, η Ρωσία, η Συρία, η Ταϊλάνδη, το Ουζμπεκιστάν και η Υεμένη. Από την αφρικανική ήπειρο περιλαμβάνονται η Αλγερία, το Καμερούν, το Πράσινο Ακρωτήρι, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αίγυπτος, η Ερυθραία, η Αιθιοπία, η Γκάνα, η Γουινέα, η Λιβερία, η Λιβύη, το Μαρόκο, η Νιγηρία, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ρουάντα, η Σενεγάλη, η Σιέρα Λεόνε, η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, η Τανζανία, η Γκάμπια, το Τόγκο, η Τυνησία και η Ουγκάντα.

Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την απόφαση.

Το πάγωμα των θεωρήσεων αφορά αποκλειστικά νέες αιτήσεις μεταναστευτικών βίζων και δεν επηρεάζει τις τουριστικές θεωρήσεις ούτε τις άδειες μετανάστευσης που έχουν ήδη εκδοθεί. Όπως διευκρινίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί συνολική επανεξέταση όλων των πολιτικών, κανονισμών και κατευθυντήριων οδηγιών που σχετίζονται με τη μετανάστευση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι νέοι μετανάστες δεν θα κάνουν χρήση του αμερικανικού συστήματος πρόνοιας ούτε θα χαρακτηριστούν ως «δημόσιο βάρος» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.