Ακόμη μια νύχτα έντασης και βίας στη Μινεάπολις: Έκκληση στον Τραμπ να σταματήσει την κατοχή της Μινεσότα.

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη βόρεια Μινεάπολη, όταν - κατά δήλωσή τους - πράκτορες της ICE δέχτηκαν επίθεση από άνδρες με φτυάρια, κατά τη διάρκεια σύλληψης στο πλαίσιο της «Operation Metro Surge».

Ένας από τους άνδρες, μετανάστης από τη Βενεζουέλα, πυροβολήθηκε στο πόδι, ανέφεραν δύο από τους πράκτορες στο CBS News.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε άμεσα μεγάλο πλήθος, με τους διαδηλωτές να συγκρούονται με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, καθώς το περιστατικό σημειώνεται ακριβώς μία εβδομάδα μετά την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από τον πράκτορα της ICE Τζόναθαν Ρος.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για το συμβάν, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7 μ.μ. κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης της ICE.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ένας άνδρας οπλισμένος με φτυάρι - που περιγράφηκε ως «παράτυπος μετανάστης» από τη Βενεζουέλα και βασικός στόχος της επιχείρησης - επιτέθηκε σε αξιωματικό της ICE, χτυπώντας τον με το φτυάρι και επιχειρώντας να τον βρει στο κεφάλι. Τότε ένας πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τον πυροβολισμό, ο άνδρας διέφυγε σε κατοικία. Οι αρχές ανέφεραν ότι αργότερα διαπίστωσαν πως στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη τρεις επιπλέον στόχοι. Και τα τέσσερα άτομα οχυρώθηκαν στο εσωτερικό της οικίας.

Λόγω της κατάστασης ομηρίας, κλήθηκαν επιπλέον δυνάμεις στο σημείο. Αστυνομικοί εισέβαλαν εισέβαλαν εντέλει στο σπίτι, ενώ τόσο ο αξιωματικός της ICE που δέχθηκε το χτύπημα όσο και ο άνδρας που πυροβολήθηκε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του αξιωματικού και η φύση των τραυμάτων του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο υπήκοος Βενεζουέλας αρχικά διέφυγε από τις αρχές με όχημα, αλλά σύντομα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο πριν διαφύγει πεζός.

Το DHS εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, αναφέροντας ότι ο αξιωματικός δέχθηκε επίθεση από τον άνδρα καθώς εκείνος αντιστεκόταν στη σύλληψη και, ενώ βρίσκονταν στο έδαφος παλεύοντας, «δύο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επίσης επιτέθηκαν στον αξιωματικό της επιβολής του νόμου με ένα φτυάρι χιονιού και ένα κοντάρι σκούπας».

«Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δεχόταν ενέδρα από τρία άτομα, ο αξιωματικός πυροβόλησε για να υπερασπιστεί τη ζωή του», ανέφεραν αξιωματούχοι του DHS.

Για «εξέγερση» μιλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, για «κατοχή» ο κυβερνήτης

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, στην οποία κατηγόρησε τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο Φρέι ότι υποδαυλίζουν τη βία.

«Η εξέγερση στη Μινεσότα είναι άμεσο αποτέλεσμα ενός ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ κυβερνήτη και ενός ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ δημάρχου που ενθαρρύνουν τη βία κατά των αρχών επιβολής του νόμου. Είναι αηδιαστικό», δήλωσε ο Μπλανς. «Γουόλζ και Φρέι - εστιάζω στο να σταματησω τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ με κάθε αναγκαίο μέσο. Αυτό δεν είναι απειλή. Είναι υπόσχεση».

Λιγότερο από μία ώρα πριν από τους πυροβολισμούς, ο Γουόλζ είχε απευθύνει διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, καλώντας τον πρόεδρο Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ να «τερματίσουν την κατοχή» της πολιτείας.

Ο κυβερνήτης κάλεσε επίσης τους κατοίκους της Μινεσότα να βιντεοσκοπούν τις ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων για χρήση σε μελλοντικές διώξεις.