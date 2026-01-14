Από τις 21 Ιανουαρίου αναστέλλεται η επεξεργασία για αυτές τις βίζες.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν επ’ αόριστον την επεξεργασία μεταναστευτικής βίζας για 75 χώρες, σε μία ακόμα κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Η Ρωσία, το Ιράν, η Βραζιλία, η Κολομβία, η Αίγυπτος, η Αϊτή και η Σομαλία είναι ανάμεσα στις χώρες για τις οποίες ισχύει η απόφαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 21 Ιανουαρίου.

Η αναστολή αφορά τις μεταναστευτικές βίζες- για παράδειγμα εκείνες που αφορούν την εργασία στις ΗΠΑ. Αντίθετα, δεν ισχύει για τις μη μεταναστευτικές βίζες, όπως οι φοιτητικές και τουριστικές.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναστείλει την επεξεργασία μεταναστευτικής βίζας από 75 χώρες, των οποίων οι μετανάστες είναι αποδέκτες κοινωνικής πρόνοιας από τον αμερικανικό λαό, σε απαράδεκτο βαθμό. Το “πάγωμα” θα παραμείνει έως ότου οι ΗΠΑ μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι οι νέοι μετανάστες δεν θα αφαιρούν πλούτο από τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ανάρτηση στο λογαριασμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Χ.

«Η αναστολή επηρεάζει δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους η Σομαλία, η Αϊτή, το Ιράν και η Ερυθραία, των οποίων οι μετανάστες συχνά επιβαρύνουν το δημόσιο μετά την άφιξή τους στις ΗΠΑ. Εργαζόμαστε ώστε να διασφαλίσουμε ότι η γενναιοδωρία των Αμερικανών δεν θα γίνεται πλέον αντικείμενο κατάχρησης. Η διοίκηση Τραμπ βάζει πάντα την Αμερική πάνω από όλα», καταλήγει η ανάρτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/StateDept/status/2011478660142772448}