Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη Μινεάπολη των ΗΠΑ δείχνει για ακόμη μια φορά πράκτορες της ICE να ασκούν ωμή βία σε πολίτες.

Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικρατεί αναβρασμός μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκούτ από αστυνομικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, ένα ακόμη περιστατικό αστυνομικής βίας σε πολίτη προκαλλεί έντονες αντιδράσεις.

Σε βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, άνδρες της ICE φαίνεται να τραβάνε παρά τη θέλησή της μία γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της με σκοπό τη βίαιη προσαγωγή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έχει κινητικές δυσκολίες και βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ενώ όπως φωνάζει στο βίντεο δηλώνει πώς απλώς πηγαίνει στον γιατρό.

{https://www.youtube.com/watch?v=fVJqmwfP7vM&t}

Η υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ (Immigration and Customs Enforcement-ICE) δεν περιορίζεται μόνο στη φύλαξη των συνόρων. Το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ έχει γίνει το μέσο επιβολής της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ με εκατοντάδες ελέγχους και συλλήψεις στα μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στη Μινεάπολη, έχει γίνει σύμβολο μιας σιδερένιας, ανεξέλεγκτης εφαρμογής “νόμου” που πυροδοτεί θυμό, φόβο και εθνικό διάλογο για τα όρια της εξουσίας.