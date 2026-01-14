«Οι απειλές και η υπονόμευση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, καθώς και οι απειλές εδαφικής επέκτασης, δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αποδεκτές και σίγουρα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση ενός ήδη αβέβαιου κόσμου», αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Ομάδα βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από αρκετές χώρες της ΕΕ, ζήτησε σήμερα, Τετάρτη, την άμεση αναστολή της διαδικασίας έγκρισης της προτεινόμενης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, επικαλούμενη τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γροιλανδία, που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας.

Σε επιστολή που εστάλη στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και στη Διάσκεψη των Προέδρων, οι ευρωβουλευτές προτρέπουν κοινοβούλιο να σταματήσει κάθε επεξεργασία της συμφωνίας «όσο η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να προβάλλει αξιώσεις για τη Γροιλανδία και να εκφράζει απειλές».

Η επιστολή αναφέρεται σε πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ και μελών της κυβέρνησής του, οι οποίοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να «καταλάβουν» τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις αυτές απειλή για τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

«Οι απειλές και η υπονόμευση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, καθώς και οι απειλές εδαφικής επέκτασης, δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αποδεκτές και σίγουρα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση ενός ήδη αβέβαιου κόσμου», αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

«Αυτό που θα ήταν ακόμη χειρότερο από το να παραμείνουμε απλώς σιωπηλοί απέναντι στις σοκαριστικές δηλώσεις των ΗΠΑ, θα ήταν να φανεί ότι τις ανταμείβουμε. Ωστόσο, αυτό ακριβώς ενδέχεται να συμβεί αν δεν δράσουμε τώρα», προσθέτουν.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Ντόναλντ Τραμπ, αφορά προσαρμογές στους δασμούς και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα αμερικανικά προϊόντα και έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί στην ολομέλεια τον Φεβρουάριο.

«Αν προχωρήσουμε και εγκρίνουμε μια συμφωνία που ο Τραμπ θεωρεί προσωπική του νίκη, ενώ ο ίδιος διεκδικεί τη Γροιλανδία και αρνείται να αποκλείσει οποιονδήποτε τρόπο για να επιτύχει τον στόχο του, αυτό θα θεωρηθεί εύκολα ανταμοιβή για τον ίδιο και τις ενέργειές του», αναφέρει η επιστολή.

Πέρα από το πάγωμα της συμφωνίας, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικοινωνήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της ΕΕ και στην Ουάσινγκτον ότι δεν θα εξετάσει συμφωνίες με εταίρους που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της ΕΕ.

Επίσης, προέτρεψαν την Επιτροπή να αναστείλει κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ έως ότου παύσουν αυτές οι απειλές.

Η επιστολή δημοσιοποιήθηκε από τον Δανό βουλευτή Per Clausen, ο οποίος έγραψε στο Χ ότι ελπίζει η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανταποκριθεί άμεσα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκτήσουν» τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν την κατάληψη του νησιού από τη Ρωσία ή την Κίνα. Προηγουμένως είχε περιγράψει την απόκτηση της Γροιλανδίας ως «απόλυτη αναγκαιότητα» για την οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ, παρομοιάζοντάς την με μια «μεγάλη συμφωνία ακινήτων».

Η Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των τεράστιων ορυκτών πόρων της.

Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει τις προτάσεις για πώληση του εδάφους, επιβεβαιώνοντας τη δανική κυριαρχία επί του νησιού.

