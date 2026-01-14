Η έρευνα του FBI για υποτιθέμενες διασυνδέσεις της Good με ακτιβιστικές ομάδες, που διαμαρτύρονται για ενέργειες της ICE στη Μινεσότα και αλλού, ευθυγραμμίζεται με την αφήγηση του Λευκού Οίκου που προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στο θύμα και να απαλλάξει τον πράκτορα της ICE.

Μία σειρά ομοσπονδιακών εισαγγελέων στη Μινεσότα και στην Ουάσινγκτον παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να μην διεξαγάγει έρευνα σχετικά με την σοκαριστική δολοφονία μιας άοπλης Αμερικανίδας από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολις.

Μεταξύ αυτών είναι ο Joseph H. Thompson, ο οποίος ήταν δεύτερος στη διοίκηση του γραφείου και ηγήθηκε πέρυσι μίας μεγάλης έρευνας για απάτη που οδήγησε εν μέρει στην αποστολή μεγάλου αριθμού πρακτόρων της ICE στην πολιτεία.

Ο Thompson και οι συνάδελφοί του, ανέφεραν οι New York Times, ήταν δυσαρεστημένοι με ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης που απαιτούσαν ποινική έρευνα για τυχόν συνδέσεις της Good και της χήρας της, Becca, με ακτιβιστικές ομάδες, καθώς και με την άρνηση του FBI να επιτρέψει σε κρατικούς ερευνητές να συμμετάσχουν στην έρευνα για τον θανάσιμο πυροβολισμό.

Ξεχωριστά, τέσσερις επικεφαλής μιας κρίσιμης μονάδας του υπουργείου Δικαιοσύνης παραιτήθηκαν επίσης. Οι δικηγόροι εγκατέλειψαν τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων, η οποία διαθέτει μονάδα ποινικών ερευνών που διερευνά τη χρήση βίας από αστυνομικούς.

Οι παραιτήσεις ακολουθήσαν την απόφαση της Harmeet Dhillon, βοηθού υπουργού Δικαιοσύνης για τα πολιτικά δικαιώματα, να μην διερευνήσει τη δολοφονία της Good στις 7 Ιανουαρίου. Η Dhillon ανακοίνωσε στη μονάδα την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα συμμετείχε σε καμία έρευνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Todd Blanche, «δεν υπάρχει επί του παρόντος βάση για ποινική έρευνα παραβίασης πολιτικών δικαιωμάτων». Η δήλωση, που «έπαιξε» πρώτα στο CNN, δεν εξηγούσε τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται έρευνα.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε τις παραιτήσεις σε δήλωση προς τον Guardian, αλλά αρνήθηκε ότι σχετίζονται με τον πυροβολισμό στη Μινεσότα.

«Αν και συνήθως δεν σχολιάζουμε θέματα προσωπικού, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ηγεσία της μονάδας ειδοποίησε ότι θα αποχωρήσει από τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων και ζήτησε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρώιμης συνταξιοδότησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης πολύ πριν από τα γεγονότα στη Μινεσότα», ανέφερε η δήλωση. «Οποιαδήποτε άλλη υπόνοια είναι ψευδής».

Το FBI – που ανέλαβε πλήρως την έρευνα αφού απέκλεισε τους τοπικούς αξιωματούχους – ερευνά τις «πιθανές συνδέσεις» της Good με ακτιβιστικές ομάδες, αφού σειρά αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, παρουσίασαν τη Good χωρίς στοιχεία ως «τρομοκράτισσα» ή «πληρωμένη διαδηλώτρια».

Βίντεο της αντιπαράθεσής της με τον Ross φαίνεται ωστόσο να δείχνει πως πυροβολήθηκε τρεις φορές στο πρόσωπο, ενώ προσπαθούσε να απομακρύνει το όχημά της.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί επιφανείς εισαγγελείς στο γραφείο της Dhillon προσφέρθηκαν να ηγηθούν της έρευνας για τον πυροβολισμό, αλλά τους είπαν να μην το κάνουν, όπως ανέφερε το CBS την Παρασκευή.

Οι παραιτήσεις είναι οι τελευταίες σε μια σειρά αποχωρήσεων από τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ένα χρόνο νωρίτερα.