Οι Γάλλοι λιγοστεύουν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γαλλία κατέγραψε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις το 2025.

Το εθνικό στατιστικό ινστιτούτο INSEE ανέφερε 651.000 θανάτους το 2025 και 645.000 γεννήσεις στη Γαλλία. Οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σε αριθμό μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Η Γαλλία παραδοσιακά είχε ισχυρότερα δημογραφικά στοιχεία συγκριτικά με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, αλλά η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των ποσοστών γεννήσεων δείχνουν ότι δεν είναι άτρωτη στη δημογραφική κρίση που πιέζει τα δημόσια οικονομικά σε όλη την ήπειρο.

Το INSEE ανέφερε ότι το ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε στα 1,56 παιδιά ανά γυναίκα πέρυσι, επίπεδο πολύ κάτω από το 1,8 που υπολόγιζε στις προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των συντάξεων το αρμόδιο συμβούλιο.

Το 2023, το πιο πρόσφατο έτος με συγκρίσεις στην ΕΕ, η Γαλλία κατέλαβε τη δεύτερη υψηλότερη θέση με ποσοστό γονιμότητας 1,65, πίσω από το 1,81 της Βουλγαρίας. Η δημογραφική μετατόπιση θα ωθήσει τις δημόσιες δαπάνες ξανά στα υψηλά επίπεδα της εποχής της πανδημίας, τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα θα διαβρώσει τη φορολογική βάση, προειδοποίησε η εθνική υπηρεσία δημόσιου ελέγχου τον περασμένο μήνα.

«Δεδομένης της συνταξιοδότησης των ατόμων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960, οι εντάσεις στην αγορά εργασίας και τα προβλήματα του εργατικού δυναμικού είναι πιθανό να αυξηθούν ραγδαία τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο οικονομολόγος Philippe Crevel από το think tank Cercle d'Epargne.

Παρά το γεγονός ότι οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων, ο πληθυσμός της Γαλλίας αυξήθηκε ελαφρώς πέρυσι στα 69,1 εκατομμύρια, λόγω της καθαρής μετανάστευσης, την οποία το INSEE εκτίμησε σε 176.000.

Το προσδόκιμο ζωής έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2025 με 85,9 έτη για τις γυναίκες και 80,3 έτη για τους άνδρες ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε στο 22%, σχεδόν ίσο με εκείνο των ατόμων κάτω των 20 ετών.

Με πληροφορίες του Reuters