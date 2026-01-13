Ο Ριμπάλ Ζεμπιάν άρχισε να εργάζεται πάνω στη δημιουργία ενός διαφορετικού είδους οικονομικής κατοικίας

Ο Ριμπάλ Ζεμπιάν, ένας μαθητής από την πόλη του Λονδίνου στο Οντάριο του Καναδά, είχε ήδη απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης πέρυσι, όταν κατασκεύασε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από ξύλο και κέρδισε υποτροφία ύψους 120.000 δολαρίων χάρη σε αυτό.

Τώρα, επανέρχεται στην επικαιρότητα για κάτι λίγο διαφορετικό. Ανησυχώντας για το πρόβλημα της έλλειψης στέγης στη γενέτειρά του, ο Ριμπάλ Ζεμπιάν άρχισε να εργάζεται πάνω στη δημιουργία ενός διαφορετικού είδους οικονομικής κατοικίας, κατασκευασμένης από υαλοβάμβακα. Μάλιστα, είναι τόσο σίγουρος για την ιδέα του, ώστε ο 18χρονος σκοπεύει να ζήσει ο ίδιος σε αυτήν για έναν χρόνο, ώστε να τη δοκιμάσει.

Σύμφωνα με το upworthy, ως φοιτητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Western, ο Ριμπάλ Ζεμπιάν προβληματίστηκε τόσο από την αύξηση των αστέγων στην κοινότητά του όσο και από τη γενικότερη άνοδο του κόστους στέγασης. Έχοντας αυτά κατά νου, δημιούργησε ένα σχέδιο για ένα σπίτι που θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση και των δύο προβλημάτων.

Η εκδοχή του Ριμπάλ Ζεμπιάν για ένα σπίτι θα κατασκευαζόταν από πάνελ υαλοβάμβακα και θερμοπλαστικό αφρό πολυαιθυλενίου τερεφθαλικού (PET). Επέλεξε αυτά τα υλικά επειδή πιστεύει ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια ανθεκτική κατοικία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα — συγκεκριμένα, μέσα σε μόλις μία ημέρα.

«Με τον υαλοβάμβακα μπορείς να δημιουργήσεις περίτεχνα καλούπια και να τα αναπαράγεις», δήλωσε ο Ριμπάλ Ζεμπιάν στο CTV News. «Μπορεί να αναπαραχθεί. Και για το σύστημα της στέγης μας, δεν χρησιμοποιούμε την παραδοσιακή μέθοδο με δοκάρια. Χρησιμοποιούμε έναν μονωμένο πυρήνα από αφρό PET που υποστηρίζει τη δομή και τη στατική ακεραιότητα της στέγης».

Ο Ριμπάλ Ζεμπιάν πιστεύει επίσης ότι αυτά τα σπίτια δεν χρειάζεται να είναι καθαρά λειτουργικά — μπορούν να προσφέρουν ελκυστικό σχεδιασμό και προσαρμόσιμα χαρακτηριστικά που τα κάνουν προσωπικά και αισθητικά ευχάριστα.

«Ουσιαστικά, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φέρω στο κοινό ένα σπίτι που μπορεί να κατασκευαστεί σε μία ημέρα, είναι προσιτό οικονομικά και εξακολουθεί να διαθέτει κάποια αρχιτεκτονικά εντυπωσιακά στοιχεία», είπε στη London Free Press. «Δεν θέλουμε να προσφέρουμε στους Καναδούς ένα σπίτι που να είναι απλώς κουτί και να φαίνεται πως δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σκέψη στον σχεδιασμό του».

Ξεκινώντας τον Μάιο του 2026, ο Ριμπάλ Ζεμπιάν θα δοκιμάσει το πρωτότυπο του σπιτιού ζώντας μέσα σε μία μονάδα για έναν ολόκληρο χρόνο, με την ελπίδα να εντοπίσει και να διορθώσει κάθε πιθανό πρόβλημα πριν απευθυνθεί σε κατασκευαστές.

«Θέλουμε να δούμε αν μπορεί να αντέξει και τις τέσσερις εποχές — καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη και φθινόπωρο», είπε ο Ριμπάλ Ζεμπιάν. «Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ζεις σε κάτι για τόσο μεγάλο διάστημα και το χρησιμοποιείς, μπορείς να παρατηρήσεις κάθε μικρό λάθος και ατέλεια και να το βελτιστοποιήσεις για την καλύτερη δυνατή εμπειρία».

Παρότι ο Ριμπάλ Ζεμπιάν γνωρίζει ότι αυτού του είδους τα σπίτια του δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση ούτε για την έλλειψη στέγης ούτε για την κρίση κατοικίας, πιστεύει ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν μια χαμηλού κόστους επιλογή ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν την απαραίτητη στέγη μέχρι να αλλάξουν ορισμένες πολιτικές και να μπορέσουν οι άστεγοι να βρουν μόνιμες και προσιτές κατοικίες.

Η πρόταση και το εγχείρημα του Ριμπάλ Ζεμπιάν σίγουρα εμπνέουν και άλλους να προσπαθήσουν να βοηθήσουν.