Σύμφωνα με ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες, μιας και το μπλακάουτ στις τηλεπικοινωνίες συνεχίζεται, οι νεκροί Ιρανοί διαδηλωτές μπορεί να προσεγγίζουν και τις έξι χιλιάδες.

Το Ιράν φέρεται να ετοιμάζεται να εκτελέσει τον πρώτο συλληφθέντα των εκτεταμένων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν την χώρα.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Καράτζ, πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη χωρίς πρόσβαση σε κανονική δίκη.

«Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι του επιβλήθηκε θανατική ποινή και ότι η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου», ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

Η ίδια οργάνωση ανέφερε πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 648 ανθρώπων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανηλίκων, ενώ προειδοποίησε πως ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερος - «σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, πάνω από 6.000».

Το μπλακάουτ στο διαδίκτυο έχει καταστήσει «εξαιρετικά δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση αυτών των αναφορών», ανέφερε η IHR, προσθέτοντας ότι εκτιμάται πως περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

«Οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζει τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ.

«Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους άοπλους διαδηλωτές από τη μαζική σφαγή της Ισλαμικής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Μια άλλη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η National Union for Democracy in Iran (NUFD), κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες για να αποτραπεί η εκτέλεση του Σολτανί.

«Το μοναδικό του "έγκλημα" είναι ότι φώναζε για την ελευθερία του Ιράν. Γίνετε η φωνή του», έγραψε η οργάνωση στην πλατφόρμα X.

Ο Σολτανί συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Καράτζ και κατηγορήθηκε για «πόλεμο κατά του Θεού», αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο στο Ιράν - σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής Sun.

Σύμφωνα με την NUFD, του αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο.

Η φερόμενη εκτέλεση του Σολτανί δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, λόγω του μπλακάουτ που έχει επιβάλει το θεοκρατικό καθεστώς του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη διαφωνία.

«Πόλεμος σε τέσσερα μέτωπα»

Τη Δευτέρα, το Ιράν επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο των δρόμων με μαζικές φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, τις οποίες ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε ως απόδειξη ότι το κίνημα διαμαρτυρίας έχει ηττηθεί.

Στην εξουσία από το 1989 και σήμερα 86 ετών, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η συμμετοχή στις φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις αποτέλεσε «προειδοποίηση» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτές οι μαζικές συγκεντρώσεις, γεμάτες αποφασιστικότητα, ματαίωσαν τα σχέδια των ξένων εχθρών που επρόκειτο να υλοποιηθούν από εγχώριους μισθοφόρους», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, η κρατική τηλεόραση έδειξε πολίτες να κρατούν την σημαία, ενώ τελέστηκαν προσευχές για τα θύματα όσων η κυβέρνηση αποκάλεσε «ταραχές».

Στην πλατεία Ενγκελάμπ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στο πλήθος ότι το Ιράν διεξάγει έναν «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», απαριθμώντας τον οικονομικό πόλεμο, τον ψυχολογικό πόλεμο, τον «στρατιωτικό πόλεμο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και «σήμερα έναν πόλεμο κατά των τρομοκρατών» - αναφορά στις διαδηλώσεις.

Πλαισιωμένος από τα συνθήματα «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική» στα περσικά, δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα διδάξει στον Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση επίθεσης.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου εξετάζουν ένα φάσμα πιθανών αντιδράσεων απέναντι στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων και άμεσων πληγμάτων από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημόσια.