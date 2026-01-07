Η ανάρτηση Τραμπ για το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν φοβούνται ένα ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ, ενώ τόνισε πως δίχως τη δική του εμπλοκή αυτή τη στιγμή η Ρωσία θα κατείχε όλη την Ουκρανία.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμα φορά «αυτοαποθεώθηκε», για τον «τερματισμό οχτώ πολέμων», την άνοδο στο 5% του ορίου του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες και για το πόσο η Ρωσία και η Κίνα φοβούνται τις ΗΠΑ του Τραμπ.

«Χωρίς την εμπλοκή μου, η Ρωσία θα κατείχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν κανένα φόβο για το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ», τόνισε ακόμα, ενώ κατέληξε πως «η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Ρωσία και η Κίνα είναι οι ΗΠΑ» που ξανάχτισε ο ίδιος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Θυμηθείτε, για όλους εκείνους τους μεγάλους υποστηρικτές του ΝΑΤΟ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, μέχρι που ήρθα εγώ. Οι ΗΠΑ, βλακωδώς, πλήρωναν για εκείνους!

Εγώ, με σεβασμό, τους πήγα στο 5% του ΑΕΠ και πληρώνουν, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι όλοι τους φίλοι μου.

Χωρίς την εμπλοκή μου, η Ρωσία θα κατείχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι τερμάτισα μόνος μου οχτώ πολέμους και η Νορβηγία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, βλακωδώς, επέλεξε να μη μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές.

Η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν κανένα φόβο για το ΝΑΤΟ δίχως τις ΗΠΑ και αμφιβάλω ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν τους χρειαζόμασταν πραγματικά. Όλοι είναι τυχεροί που ανοικοδόμησα τον στρατό μας στην πρώτη θητεία μου και συνεχίζω να το κάνω.

Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνοι δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το μόνο έθνος που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ που ανοικοδόμησε ο Ντ. Τζ. Τραμπ. Κάντε τις ΗΠΑ σπουδαίες ξανά».