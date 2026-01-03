Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ αναμένεται να λάβει χώρα τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην χώρα.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, που ξεκίνησε τη θητεία της ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την εκλογή της τον περασμένο Μάιο.

Το αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης υποστηρίχθηκε από δύο μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή.