Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλαί, η αναγνώριση κατέστη δυνατή έπειτα από «εκτεταμένη» εργασία των αστυνομικών και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων.

Η αστυνομία αναγνώρισε τις πρώτες τέσσερις σορούς από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ σε χιονοδρομικό θέρετρο της Ελβετίας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετούς, ηλικίας 18 και 16 ετών, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν στις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν-Μοντανά στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119, σύμφωνα με τις αρχές. Καθώς πολλοί από τους τραυματίες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι οικογένειες όσων εξακολουθούν να αγνοούνται ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας νεότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας, πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν σπινθηριστές που υπήρχαν σε μπουκάλια σαμπάνιας και μεταφέρθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του καταστήματος.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ταυτοποιημένα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ένας έφηβος γκόλφερ από την Ιταλία ήταν το πρώτο θύμα που κατονομάστηκε, ωστόσο μέχρι στιγμής τόσο οι ελβετικές όσο και οι ιταλικές αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν επίσημα τον θάνατό του.

