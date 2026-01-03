Το 2019, μια ομάδα της εν λόγω μονάδας είχε εξοντώσει τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Από την επίλεκτη ομάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων Delta Force έγινε η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Η Δύναμη Δέλτα είναι μια επίλεκτη μονάδα του Στρατού των ΗΠΑ που έχει αναλάβει ειδικές αποστολές, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην αντιτρομοκρατία, τη διάσωση ομήρων και τις επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, αν και διεξάγει επίσης επιχειρήσεις άμεσης δράσης εναντίον στόχων «υψηλής αξίας».

Μαζί με παρόμοιες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού, χειρίζονται τις πιο σύνθετες, επικίνδυνες και άκρως απόρρητες επιχειρήσεις που διατάσσονται απευθείας από τον Πρόεδρο ή τον Υπουργό Άμυνας.

Iρύθηκε το 1977 από τον ταγματάρχη Τσάρλι Μπέκγουιθ, αξιωματούχο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και τα υποψήφια μέλη της περνούν από μια πολύ σκληρή δοκιμασία επιλογής και υποβάλλονται σε σκληρή εκπαίδευση στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=59fL6ej_B-I}