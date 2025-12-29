Το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον 10.631 χτυπήματα, σημειώνοντας μία από τις ευρύτερες γεωγραφικά στρατιωτικές επιθέσεις σε ένα μόνο έτος.

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε περισσότερες χώρες από οποιαδήποτε άλλη χώρα φέτος. Το 2025, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά τουλάχιστον έξι χωρών: Παλαιστίνη, Ιράν, Λίβανος, Κατάρ, Συρία και Υεμένη. Πραγματοποίησε επιθέσεις και στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, της Μάλτας και της Ελλάδας εναντίον νηοπομπών που μετέφεραν βοήθεια προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με το Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), έναν ανεξάρτητο οργανισμό παρακολούθησης συγκρούσεων, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον 10.631 χτυπήματα, σημειώνοντας μία από τις ευρύτερες γεωγραφικά στρατιωτικές επιθέσεις σε ένα μόνο έτος.

Πώς μετρώνται οι επιθέσεις;

Το ACLED συλλέγει και καταγράφει πληροφορίες σχετικά με πολιτική βία, διαδηλώσεις και άλλα επιλεγμένα μη βίαια, πολιτικά σημαντικά γεγονότα από τοπικές, εθνικές και διεθνείς πηγές ειδήσεων και φορείς.

Για να χαρτογραφήσει το Al Jazeera τις ισραηλινές επιθέσεις κατά το 2025, φίλτραρε τα βίαια γεγονότα όπως: αεροπορικές επιθέσεις, με drones, με βόμβες και πυραύλους, με εξ αποστάσεως εκρηκτικά κ.λπ.

Αυτά τα γεγονότα περιλαμβάνουν βίαιες επιθέσεις από ισραηλινές δυνάμεις. Ωστόσο, εξαιρούν τη σημαντική αύξηση των επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επιπλέον, δεν καλύπτουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις, όπως κατεδαφίσεις σπιτιών ή νυχτερινές επιδρομές, που συμβαίνουν καθημερινά.

Πού πραγματοποίησε τις περισσότερες επιθέσεις το Ισραήλ

Η Γάζα είναι η περιοχή που δέχτηκε τις περισσότερες ισραηλινές επιθέσεις φέτος, κατά τις οποίες πέθαναν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 62.000.

Το Ισραήλ παραβίασε εκατοντάδες φορές την εκεχειρία στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι της 10ης Οκτωβρίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 400 Παλαιστινίους και τραυματίζοντας 1.100.

Το Ισραήλ παραβίασε επανειλημμένα την πρώτη εκεχειρία νωρίτερα το 2025, τερματίζοντάς την τελικά.

Σύμφωνα με το ACLED, το 2025, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ επιτέθηκε :

Στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη 8.332 φορές

Στον Λίβανο 1.653 φορές

Στο Ιράν 379 φορές

Στη Συρία 207 φορές

Την Υεμένη 48 φορές

Το Κατάρ μία φορά

Τα χωρικά ύδατα της Τυνησίας δύο φορές,

Τα χωρικά ύδατα της Μάλτας μία φορά

Τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας μία φορά

Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται σε επαληθευμένες αναφορές και πιθανόν υποτιμούν τον πραγματικό αριθμό των επιθέσεων ελλείψει μαρτυριών από τις ζώνες σύγκρουσης.

Επιθέσεις στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Κατά τη διάρκεια του 2025, το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον 8.332 επιθέσεις σε ολόκληρη την Παλαιστίνη - κατά μέσο όρο 25 την ημέρα.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τουλάχιστον 7.024 επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα και 1.308 σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Παρά την προηγούμενη εκεχειρία που ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου, η οποία επίσης παραβιάστηκε από το Ισραήλ στις 18 Μαρτίου, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - ακόμη και εκεί όπου οι άμαχοι αναζητούσαν επισιτιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ έχει μετατρέψει τη Γάζα σε ερείπια και έχει αναγκάσει δύο εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δορυφορικές εικόνες από τις 18 Μαρτίου έως τις 22 Μαΐου δείχνουν μια περιοχή στην πόλη της Γάζα γεμάτη με χιλιάδες εκτοπισμένους ανθρώπους.

Το Ισραήλ έχει στοχεύσει φέτος σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, εξαπολύοντας τη μεγαλύτερη στρατιωτική επίθεση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς επιδιώκει να καταστείλει την αντίσταση και να ενισχύσει τον έλεγχο σε περιοχές όπως η Jenin, Tulkarem και τα προσφυγικά καμπ Nur Shams.

Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα περιστατικά βίας από τους εποίκους, τα οποία έχουν αυξηθεί φέτος.

Μέχρι στιγμής, το 2025, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) έχει καταγράψει το ρεκόρ των 1.680 επιθέσεων από εποίκους σε περισσότερες από 270 κοινότητες - κατά μέσο όρο πέντε την ημέρα.

Επιθέσεις στον Λίβανο

Παρά την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ εξαπέλυσε περισσότερες από 1.653 επιθέσεις σε ολόκληρο το Λίβανο φέτος - μέσος όρος σχεδόν πέντε επιθέσεις την ημέρα.

Ακόμη και μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ πραγματοποίησε συχνές επιθέσεις, κυρίως στο νότιο Λίβανο, αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην κοιλάδα της Μπεκάα και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Βηρυτού.

Επιθέσεις στο Ιράν

Στις 13 Ιουνίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με 200 αεροσκάφη, χτυπώντας δεκάδες πυρηνικές, στρατιωτικές και υποδομές σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κύριας πυρηνικής εγκατάστασης της χώρας στο Νατάνζ.

Κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης, το Ισραήλ επιτέθηκε επίσης σε κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας αρκετούς πυρηνικούς επιστήμονες και στρατιωτικούς διοικητές.

Στις 22 Ιουνίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στις επιθέσεις, βομβαρδίζοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντόου, το Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Το Ιράν αντέδρασε με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ισραηλινών πόλεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ACLED, το Ισραήλ εξαπέλυσε τουλάχιστον 379 επιθέσεις σε 28 από τις 31 επαρχίες του Ιράν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Επιθέσεις στη Συρία

Το 2025 το Ισραήλ εξαπέλυσε περισσότερες από 200 επιθέσεις στη Συρία, στοχεύοντας κυρίως νότια: Κουνέιτρα, Ντεράα και Δαμασκό.

Αν και οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ κλιμακώθηκαν πέρυσι, ουσιαστικά επιτίθεται στη Συρία εδώ και χρόνια, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις ενέργειές του με τον ισχυρισμό ότι εξαλείφει τις ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Από την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να αποτρέψει την παράδοση των όπλων στα χέρια «εξτρεμιστών».

Στις 16 Ιουλίου, το Ισραήλ επιτέθηκε στην έδρα του υπουργείου Άμυνας της Συρίας και κοντά στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, κλιμακώνοντας δραματικά ένα άλλο στρατιωτικό μέτωπο στην περιοχή.

Επιθέσεις στην Υεμένη

Σύμφωνα με το ACLED, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το Ισραήλ εξαπέλυσε τουλάχιστον 48 επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούθι στο Υεμένη, σε απόσταση περίπου 1.200 χλμ.

Στις 28 Αυγούστου 2025, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κυβερνητική συνάντηση των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό των Χούθι Άχμεντ αλ-Ραχάουι και αρκετούς άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Το Ισραήλ έπληξε επίσης υποδομές στην Υεμένη που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά, του λιμανιού της Χοντέιντα και αρκετών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις 6 Μαΐου 2025, ΗΠΑ και Χούθι συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις. Ωστόσο, η συμφωνία δεν περιλάμβανε τη διακοπή των επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, όπου οι Χούθι επιτίθενται με drones και πυραύλους σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Επιθέσεις στο Κατάρ

Στις 9 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ενώ η ηγεσία της Χαμάς συνεδρίαζε για να συζητήσει την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η επίθεση έλαβε χώρα στην περιοχή West Bay Lagoon της Ντόχα, όπου βρίσκονται πολλές ξένες πρεσβείες, σχολεία, σούπερ μάρκετ και συγκροτήματα κατοικιών.

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο γιος του ανώτερου ηγέτη της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια, ο διευθυντής του γραφείου του αλ-Χάγια, τρεις σωματοφύλακες και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κορυφαίοι ηγέτες της οργάνωσης επέζησαν της επίθεσης.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρέχει στο Κατάρ ρητή εγγύηση ασφαλείας σε περίπτωση «εξωτερικής επίθεσης».

Επιθέσεις σε διεθνή ύδατα

Το 2025,ο διεθνής στολίσκος της Global Sumud που έπλεε προς τη Γάζα, με σκοπό την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους εκεί δέχθηκε επίθεση.

Καθώς ετοιμαζόταν να σαλπάρει για τη Γάζα στις 2 Μαΐου, το πλοίο Conscience χτυπήθηκε δύο φορές από drones, μόλις 14 ναυτικά μίλια (26 χλμ.) από τις ακτές της Μάλτας. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και τέσσερα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα (εγκαύματα και εκδορές).

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο στόλος Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα χτυπήθηκε από drone στο λιμάνι Sidi Bou Said της Τυνησίας, προκαλώντας πυρκαγιά, ωστόσο επιβάτες και πλήρωμα δεν τραυματίστηκαν.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1301973461656636}

Στις 24 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση με τους συμμετέχοντες στην αποστολή να αναφέρουν εκρήξεις και επιθέσεις με drones ανοιχτά της Ελλάδας.

{https://www.facebook.com/watch/?v=811061501458651}

Με πληροφορίες από Al Jazeera