Οι ανακοινώσεις από την ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε «μία τρομοκρατική επίθεση» σε εγκατάσταση της πετρελαϊκής εταιρείας Transneft στην περιοχή Τιουμέν.

«Όταν συνελήφθη, ο ύποπτος αντιστάθηκε στη σύλληψή του και εξουδετερώθηκε με ανταποδοτικά πυρά» αναφέρει το Tass.

Ο ύποπτος, σύμφωνα με την FSB, είναι Ρώσος πολίτης με καταγωγή από τη Βίνιτσα της Ουκρανίας.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο ύποπτος είχε λάβει οδηγίες να συναρμολογήσει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, να προμηθευτεί εξαρτήματα και να τα αποθηκεύσει σε μια κρύπτη. Στις 24 Δεκεμβρίου, επιχείρησε να ανακτήσει τον εξοπλισμό για την τελική συναρμολόγηση. Όταν αντιμετώπισε τις αρχές, προέβαλε ένοπλη αντίσταση και εξουδετερώθηκε με ανταποδοτικά πυρά.

Ο άνδρας ήταν σε επαφή με σύνδεσμο ουκρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω του WhatsApp. «Κατά τις οδηγίες του, εκτός από τις προετοιμασίες για δολιοφθορά, συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση γύρω από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ρωσικές περιοχές», δήλωσε η FSB.