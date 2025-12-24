Το δικινητήριο αεροσκάφος προσγειώθηκε υπό τον έλεγχο του συστήματος Autoland της Garmin, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι πλέον εγκατεστημένο σε περίπου 1.700 αεροπλάνα.

Ένα αεροσκάφος προσγειώθηκε για πρώτη φορά πλήρως αυτόματα μετά από έκτακτο περιστατικό εν πτήσει, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του συστήματος.

Δύο άνθρωποι βγήκαν σώοι από το Beechcraft Super King Air 200, αφού αυτό ακινητοποιήθηκε στον διάδρομο του Rocky Mountain Metropolitan Airport κοντά στο Ντένβερ, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το δικινητήριο turboprop αεροσκάφος προσγειώθηκε υπό τον έλεγχο του συστήματος Autoland της Garmin, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι πλέον εγκατεστημένο σε περίπου 1.700 αεροσκάφη. «Αυτή ήταν η πρώτη χρήση του Autoland από την αρχή έως το τέλος σε πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η Garmin σε ανακοίνωσή της.

{https://www.youtube.com/watch?v=XawXSLRCM3o}

Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους, η εταιρεία ναυλωμένων πτήσεων Buffalo River Aviation, δήλωσε ότι το σύστημα Autoland ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Άσπεν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το αεροσκάφος παρουσίασε αιφνίδια απώλεια πίεσης», και οι πιλότοι φόρεσαν τις μάσκες οξυγόνου, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κρις Τάουνσλεϊ. Το Autoland «ενεργοποιήθηκε αυτόματα ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, όταν το υψόμετρο καμπίνας ξεπέρασε τα προβλεπόμενα ασφαλή όρια», και οι πιλότοι «πήραν την απόφαση να αφήσουν το σύστημα ενεργό», ανέφερε ο Τάουνσλεϊ.

Σε επίδειξη του συστήματος σε αεροσκάφος Cirrus Aircraft SR22 τον Απρίλιο, το CNN μπόρεσε να δοκιμάσει το Autoland υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Πατώντας ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί ενεργοποιείται ο αυτόματος πιλότος του αεροσκάφους, ο οποίος κατευθύνει το αεροπλάνο σε κατάλληλο αεροδρόμιο και προβαίνει σε ανακοινώσεις προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Buffalo River Aviation διευκρίνισε ότι «οι αναφορές περί ανικανότητας των πιλότων είναι λανθασμένες και οφείλονται αποκλειστικά στις αυτοματοποιημένες λειτουργίες επικοινωνίας και αναφοράς του συστήματος έκτακτης ανάγκης της Garmin».

«Σε αυτή την περίπτωση, το πλήρωμα επέλεξε συνειδητά να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και να περιορίσει τις πρόσθετες μεταβλητές σε μια απρόβλεπτη, επείγουσα κατάσταση, δίνοντας προτεραιότητα στη ζωή και σε ένα ασφαλές αποτέλεσμα πάνω από κάθε άλλο παράγοντα, όπως έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διερευνά το περιστατικό.