Αν ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο, είναι πολύ εύκολο να επιβιβαστείς και να χαλαρώσεις εντελώς. Βρίσκεις τη θέση σου, τακτοποιείς τις αποσκευές σου, παρατηρείς τις παροχές εντός του αεροσκάφους και χαλαρώνεις, ελπίζοντας σε μια ομαλή πτήση. Όμως, όσο περιμένεις την απογείωση (και να ενεργοποιηθεί το Wi-Fi), το πλήρωμα του αεροσκάφους εργάζεται ενεργά, παρακολουθώντας συστήματα και διαδικασίες για να σε μεταφέρει με ασφάλεια στον προορισμό σου.

«Κατά τις κρίσιμες φάσεις της πτήσης, και συγκεκριμένα την απογείωση και την προσγείωση, οι συνοδοί καμπίνας διασφαλίζουν ότι η καμπίνα είναι πλήρως ασφαλισμένη και ότι οι επιβάτες είναι καθισμένοι, ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι. Αυτό επιτρέπει την απόλυτη συγκέντρωση στην ασφάλεια κατά τα πιο ευαίσθητα στάδια της πτήσης», λέει στο Travel + Leisure η Katherine Drossos, εκπαιδευμένη αεροσυνοδός και επόπτρια πτήσεων στη Cirrus Aviation Services.

Μέρος αυτής της προετοιμασίας είναι και η επίδειξη ασφάλειας. Όλοι γνωρίζουμε το γνωστό σενάριο που καλύπτει τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, τις μάσκες οξυγόνου και το πού βρίσκεται το σωσίβιο σε περίπτωση αναγκαστικής προσθαλάσσωσης. Κατά την απογείωση —και ξανά κατά την προσγείωση— μπορεί επίσης να παρατηρήσεις ότι το πλήρωμα καμπίνας κάθεται σε μια συγκεκριμένη στάση. Αφού δέσουν τη ζώνη τους, είτε κάθονται με τα χέρια κάτω από τους μηρούς τους είτε ακουμπούν τις παλάμες τους, με φορά προς τα κάτω, πάνω στα πόδια τους.

«Αυτό που οι επιβάτες συχνά ερμηνεύουν ως το ότι οι συνοδοί καμπίνας “κάθονται πάνω στα χέρια τους” είναι στην πραγματικότητα μια σκόπιμη στάση ετοιμότητας», εξηγεί η Drossos. «Οι συνοδοί κάθονται όρθιοι στο κάθισμα πληρώματος, με τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα και τα χέρια σταθερά τοποθετημένα στους μηρούς ή κάτω από τα πόδια. Αυτή η στάση σταθεροποιεί το σώμα, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση απότομης κίνησης ή αναταράξεων και διασφαλίζει ότι τα χέρια είναι άμεσα διαθέσιμα για αντίδραση, αν απαιτηθεί εκκένωση ή άλλη ενέργεια ασφαλείας».

Σημειώνει επίσης ότι, «αν και η ακριβής τοποθέτηση των χεριών ή η στάση του σώματος μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία ή τον τύπο του αεροσκάφους», ο σκοπός παραμένει ο ίδιος: «η διατήρηση σταθερότητας, εγρήγορσης και άμεσης ετοιμότητας κατά τις πιο κρίσιμες φάσεις της πτήσης».

Ενώ βρίσκονται σε αυτή τη στάση ετοιμότητας, το πλήρωμα καμπίνας εκτελεί ταυτόχρονα και έναν νοητικό έλεγχο. «Καθώς κάθονται, οι συνοδοί καμπίνας πραγματοποιούν και μια σιωπηλή επανεξέταση ασφάλειας, περνώντας νοερά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, εντοπίζοντας τις εξόδους και επιβεβαιώνοντας τις εντολές και τις αρμοδιότητες εκκένωσης», εξηγεί.

Ως επιβάτης, δεν απαιτείται να πάρεις την ίδια στάση ετοιμότητας — αν και φυσικά μπορείς αν το επιθυμείς — αλλά υπάρχουν μερικοί συγκεκριμένοι τρόποι για να διατηρείς τον εαυτό σου ασφαλή κατά την απογείωση και την προσγείωση. Αφού δώσεις πλήρη προσοχή στην επίδειξη ασφάλειας του πληρώματος, διάβασε την κάρτα ασφαλείας που βρίσκεται στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος και κράτα τη ζώνη σου δεμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Το κάθισμά σου θα πρέπει επίσης να παραμένει σε όρθια θέση τόσο κατά την απογείωση όσο και κατά την προσγείωση.