Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Χίθροου όταν πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με ένα είδος «σπρέι πιπεριού» σε πολυώροφο χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:10 ώρα Κύπρου, όταν ομάδες αντρών που φαίνεται να γνωρίζονταν μεταξύ τους, ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έγινε χρήση σπρέι πιπεριού, η οποία όμως επηρέασε και δεκάδες άτομα που βρίσκονταν στον χώρο με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς στα μάτια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε συνολικά 21 ανθρώπους. Πέντε από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής για επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν κάποιο κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι υπόλοιποι έλαβαν επιτόπια φροντίδα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων ατόμων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Οι αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή πως το συμβάν δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία τονίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρύτερης απειλής προς το κοινό.

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης αποκλείστηκε για αρκετές ώρες. Η κυκλοφορία του μετρό και του σιδηροδρόμου σταμάτησε προσωρινά με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Καθυστερήσεις σημειώθηκα και στις οδικές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο, λόγω προσωρινής διακοπής λειτουργίας των σηράγγων που οδηγούν σε αυτό.

Η λειτουργία του αεροδρομίου πάντως συνεχίστηκε κανονικά, αν και οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Χίθροου, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια παγκοσμίως, ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται στενά με την αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού και την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του. Οι αρχές με τη σειρά τους έχουν απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε ήταν μάρτυρας ή διαθέτει υλικό από κάμερες ή κινητά τηλέφωνα να επικοινωνήσει με τη Μητροπολιτική Αστυνομία καθώς οι έρευνες για τα αίτια και το ακριβές χρονικό της επίθεσης συνεχίζονται.

