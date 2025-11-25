Θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» της συμφωνίας Πούτιν - Τραμπ.

Την πρώτη επίσημη αντίδραση, μετά τις δηλώσεις Τραμπ και Ζελένσκι είχαμε από το ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Ειδικότερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρέτισε μια αρχική έκδοση ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία - το οποίο το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έκριναν υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα - αλλά περίμενε μια τροποποιημένη «ενδιάμεση» έκδοση αφού η Ουάσινγκτον ολοκληρώσει τον συντονισμό με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Οι εκτιμήσεις μας παραμένουν έγκυρες, υπό την έννοια ότι οι βασικές διατάξεις του (αρχικού) σχεδίου του Τραμπ βασίζονται σε συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ κατά τη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής τον περασμένο Αύγουστο. Και αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο, το οποίο χαιρετίσαμε», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Αυτό το αρχικό σχέδιο είχε αποκλείσει οριστικά την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είχε περιορίσει τον στρατό της στους 600.000, είχε προτείνει την παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία -ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη- και είχε δώσει εντολή στο Κίεβο να διεξαγάγει εκλογές εντός 100 ημερών.

Όλες αυτές οι ρήτρες αναφέρεται ότι έχουν έκτοτε τροποποιηθεί ή τεθεί στην άκρη προς το παρόν. Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν βιάζεται να αντιμετωπίσει την Ουάσινγκτον, αλλά ελπίζει ότι θα μοιραστεί το τελευταίο προσωρινό κείμενο με τη Ρωσία όταν αυτό θα είναι έτοιμο. «Εάν το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ διαγραφούν όσον αφορά τις βασικές αντιλήψεις που έχουμε καθιερώσει, τότε, φυσικά, θα είναι μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση (για τη Ρωσία)», προειδοποίησε ο Λαβρόφ.

