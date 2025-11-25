Η Ουκρανία θέλει η συνάντηση με τον Τραμπ να γίνει ακόμα και την Πέμπτη.

Θετικά μηνύματα, σε διάφορους τόνους «στέλνουν» Κίεβο και Ουάσινγκτον για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Πλησιάζουμε πολύ σε συμφωνία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με τη συμφωνία, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που σύμφωνα με τον προσωπάρχη του θέλει να συναντηθεί το ταχύτερο δυνατό με τον Αμερικανό πρόεδρο, για τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στον συνασπισμό των προθύμων, είπε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ. Συμπλήρωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τα «ευαίσθητα σημεία», σε συνομιλίες που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με το Reuters.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο όσο η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να σταματήσει τον πόλεμό της.

Τραμπ: Πλησιάζουμε πολύ σε συμφωνία, θα δούμε

Περίπου την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι «πλησιάζουμε πολύ σε συμφωνία» και πως σημειώνεται πρόοδος.

«Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, για την παραδοσιακή απονομή χάριτος σε γαλοπούλες, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

«Πιστεύω ότι πλησιάζουμε πολύ σε συμφωνία, θα δούμε… νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο», συμπλήρωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επίσκεψη στις ΗΠΑ «το ταχύτερο δυνατό»

«Ελπίζω ότι η επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι θα γίνει το ταχύτερο δυνατό γιατί… θα βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική αποστολή του για τον τερματισμό του πολέμου», είπε ο Αντρίι Γέρμακ στο Axios.

«Διότι ο Τραμπ μπορεί να πει: Κοιτάξτε, αυτό είναι επιβεβαιωμένο και συμφωνημένο, η θέση μας με τους Ουκρανούς. Το υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε τώρα να μιλάμε με τους Ρώσους», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το βασικό χάσμα που πρέπει να γεφυρώσουν οι πρόεδροι είναι το εδαφικό.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών, τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, που πλέον περιλαμβάνει 19. Το Κίεβο εξέφρασε την υποστήριξή του για αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, δήλωσε ο Γέρμακ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Axios ότι γίνονται συζητήσεις με τους Ουκρανούς προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση αυτή ή την επόμενη εβδομάδα, όμως δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγει απόψε από την Ουάσινγκτον για την Ημέρα των Ευχαριστιών και σκοπεύει να μείνει στο Μαρ-α-Λάγκο έως την Κυριακή. Ο Γέρμακ σχολίασε ότι θα είχε ιστορική σημασία να γίνει η συνάντηση των δύο προέδρων τις ημέρες αυτής της γιορτής.

Το νέο προσχέδιο «ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Ουκρανίας»

Πέρα από το εδαφικό και άλλα συγκεκριμένα ζητήματα, που θέλει να συζητήσει ο Ζελένσκι με τον Τραμπ, το τωρινό προσχέδιο ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Ουκρανίας και σέβεται τις «κόκκινες» γραμμές της, επεσήμανε ο Γέρμακ.

Μία από τις βασικές προσθήκες στο νέο προσχέδιο είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι. «Πιστεύω ότι είναι ιστορική απόφαση του προέδρου Τραμπ και των ΗΠΑ να δώσουν αυτές τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, που η Ουκρανία δεν είχε ποτέ ξανά», σχολίασε.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι «νομικά δεσμευτικές» και υπήρξε «θετική αντίδραση» της Ουάσινγκτον στην ιδέα κατοχύρωσής τους σε επίσημη συνθήκη, σύμφωνα με τον Γέρμακ.

Το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ ζητούσε από την Ουκρανία να αποκλείσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την παρουσία στρατευμάτων της Συμμαχίας στο έδαφός της, με αντάλλαγμα τις εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ουκρανία δεν θα ανακαλέσει τη συνταγματική δέσμευση για τη μετακίνηση προς το ΝΑΤΟ στο μέλλον, είπε ο Γέρμακ, αλλά «ζούμε στην πραγματικότητα τώρα. Δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ».

«Να ξεχάσουμε τα 28 σημεία»

Το προσχέδιο τώρα έχει 19 σημεία και έχουν αφαιρεθεί ζητήματα που δεν σχετίζονταν ευθέως με την ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ αρκετά άλλα τροποποιήθηκαν προκειμένου να είναι πιο αποδεκτά από το Κίεβο, δήλωσε ο Γέρμακ.

«Η πρότασή μου είναι να ξεχάσουμε τα 28 σημεία. Η ζωή αλλάζει τόσο γρήγορα και πιστεύω ότι τώρα ανήκει στο παρελθόν. Είναι υπέροχο ότι οι εταίροι μας μας στηρίζουν και μας ακούνε και πως εργάζονται για ένα σχέδιο που θα είναι αποδεκτό για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Κατά την άποψη του Γέρμακ, εάν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία οριστικοποιήσουν μια κοινή θέση και ο Τραμπ μπορέσει να πιέσει τον Πούτιν να διαπραγματευτεί πάνω σε αυτούς τους όρους, τότε το τέλος του πολέμου θα μπορούσε να είναι κοντά.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας «πηγαίνουν καλά»

Μετά τις διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς στη Γενεύη, οι Αμερικανοί κάνουν συνομιλίες με τους Ρώσους στο Άμπου Ντάμπι, χθες και σήμερα.

Οι συνομιλίες του Νταν Ντρίσκολ με τη ρωσική αντιπροσωπεία «πηγαίνουν καλά», δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανού αξιωματούχου του Πενταγώνου, που εξέφρασε αισιοδοξία. «Οι συνομιλίες πηγαίνουν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», ανέφερε συγκεκριμένα.

Λευκός Οίκος: Απομένουν Λίγες, «ευαίσθητες», αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες

Λίγες, «ευαίσθητες», αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες απομένουν για μια συμφωνία για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, έκανε λόγο για «τεράστια πρόοδο» την τελευταία εβδομάδα προς μία ειρηνευτική συμφωνία, ενώ επεσήμανε ότι απαιτηθούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Την τελευταία εβδομάδα οι ΗΠΑ έχουν κάνει τεράστια πρόοδο προς μία ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία, όσο και τη Ρωσία», έγραψε στο X η Λέβιτ.

«Υπάρχουν λίγες “ευαίσθητες”, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Στάρμερ: Ο Ζελένσκι πιστεύει ότι το σχέδιο μπορεί να γίνει δεκτό στην πλειονότητά του

Νωρίτερα έκανε τηλεδιάσκεψη ο συνασπισμός των προθύμων για την Ουκρανία. Κατά τη διάρκειά της, ο Κιρ Στάρμερ είπε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιστεύει ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να γίνει δεκτό στην πλειονότητά του.

Η Ουκρανία έχει προτείνει «κάποιες εποικοδομητικές αλλαγές» στην πρόταση για την ειρήνη, ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Sky News. «Πιστεύω ότι κινούμαστε προς μία θετική κατεύθυνση και o Βολοντίμιρ (Ζελένσκι) δείχνει ότι στην πλειονότητά του το σχέδιο μπορεί να γίνει αποδεκτό», συνέχισε.

Ο συνασπισμός, τόνισε ο Στάρμερ, πρέπει να προετοιμάσει τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των μελλοντικών ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. «Προτρέπω τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη να οριστικοποιήσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους, επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε στο τραπέζι τις πιο ισχυρές δυνατότητες, τα πιο ισχυρά σχέδια», τόνισε.

Μακρόν: Επιτέλους υπάρχει πιθανότητα για πραγματική πρόοδο προς μία καλή ειρήνη

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε στην τηλεδιάσκεψη ότι τώρα οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε «κρίσιμο σημείο».

«Οι διαπραγματεύσεις αποκτούν νέα ώθηση και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, όχι επειδή υπάρχει λόγος ανησυχίας- η Ουκρανία είναι σταθερή, η Ρωσία είναι αργή, η Ευρώπη είναι ακλόνητη- αλλά διότι υπάρχει επιτέλους μία ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μία καλή ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η Ουκρανία χρειάζεται ένα σύνολο «πολύ ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και όχι “χάρτινες”», καθώς οι προηγούμενες υποσχέσεις «διαλύθηκαν από διαδοχικές ρωσικές επιθετικότητες», τόνισε ακόμα ο Μακρόν.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο- ένα σπάνιο δείγμα της αμερικανικής εμπλοκής στις συνομιλίες του συνασπισμού των προθύμων, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων PA- όπως και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Επίσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους μετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.