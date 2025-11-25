Τα τουρκικά Μέσα μεταδίδουν πως η έκρηξη σημειώθηκε στην αποθήκη του δικαστικού μεγάρου στην περιοχή Haliliye.

Έκρηξη σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα στην Τουρκία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκε ένας υπάλληλος.

Τα τουρκικά Μέσα μεταδίδουν πως η έκρηξη σημειώθηκε στην αποθήκη του δικαστικού μεγάρου στην περιοχή Haliliye.

{https://twitter.com/halktvcomtr/status/1993300931317055834}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αιτία της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 15:30 (τοπική ώρα) δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή σημειώθηκε στο γραφείο δικαστικής κατάθεσης του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης. Ο δικαστικός μας γραμματέας, Mehmet Tolga Habiboğlu, τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά και αμέσως εκκενώθηκε προληπτικά το κτίριο ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρα.

{https://twitter.com/Serdal_1453/status/1993318876000440707}

{https://twitter.com/byildiz63/status/1993318828919398774}

{https://twitter.com/driift_/status/1993321286357905602}