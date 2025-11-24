Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ηφαιστειακής Δράσης του Ινστιτούτου Smithsonia ανέφερε πως δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη έκρηξη του ηφαιστείου Hayli Gubbi της Αιθιοπίας.

Ένα ηφαίστειο στην Αιθιοπία εξερράγη για πρώτη φορά σε σχεδόν 12.000 χρόνια.

Οι πυκνοί καπνοί του έφτασαν στα 14 χλμ διασχίζοντας την Ερυθρά Θάλασσα προς την Υεμένη και το Ομάν.

Το ηφαίστειο Hayli Gubbi εξερράγη την Κυριακή και σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Mohammed Seid, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο, η έκρηξη θα μπορούσε να έχει οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία των κτηνοτρόφων. Όπως είπε δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη έκρηξη του ηφαιστείου κάτι που υποστηρίζει και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ηφαιστειακής Δράσης του Ινστιτούτου Smithsonia.

«Αν και δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, πολλά χωριά έχουν καλυφθεί με τέφρα από το ηφαίστειο και ως συνέπεια τα ζώα των κτηνοτρόφων έχουν πλέον ελάχιστη τροφή» όπως είπε.

Το ηφαίστειο, με ύψος πάνω από 500 μέτρα, βρίσκεται στην κοιλάδα Rift, μία ζώνη με έντονη γεωλογική δραστηριότητα όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες. Σύννεφα τέφρας από το ηφαίστειο έφτασαν πάνω από την Υεμένη, το Ομάν, την Ινδία και το βόρειο Πακιστάν, σύμφωνα με τις επίσημες Αρχές.

Η περιοχή Αφάρ είναι επιρρεπής σε σεισμούς και όπως αναφέρει o Guardian, ο Άχμεντ Αμπντέλα, κάτοικος της περιοχής είπε ότι άκουσε έναν δυνατό ήχο και αυτό που περιέγραψε ως ωστικό κύμα. «Ένιωσα σαν να είχε εκτοξευθεί μια ξαφνική βόμβα με καπνό και στάχτη», είπε.

Με πληροφορίες του Guardian