Ο Ζελένσκι έγραψε πως περιμένει «πλήρη αναφορά».

Με ανάρτησή του στο Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει μετά τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους εταίρους στην Γενεύη, όπου συζήτησαν το σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως έγραψε ο ίδιος ο Ζελένσκι «περιμένει πλήρη αναφορά» άμεσα από την ουκρανική αντιπροσωπεία γα την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ενώ δήλωσε πως θα αποφασίσει μετά για τα επόμενα βήματα και την χρονική στιγμή όταν λάβει όλη την ενημέρωση.

«Βάσει αυτών των αναφορών θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα και τη χρονική στιγμή. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και τους άλλους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο. Υπολογίζουμε να καταφέρουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα, και ευχαριστώ όλους όσοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ζελενσκι.

Συνεδριάζουν οι «Πρόθυμοι»

Παράλληλα, συνεδριάζει την Τρίτη, η «Συμμαχία των Προθύμων» όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, είπε ότι χρειάζεται ακόμα να γίνει «πολλή δουλειά» πριν εξασφαλιστεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε πως η ευρωπαϊκή συμμετοχή στις συνομιλίες «έχει αποφέρει εποικοδομητική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη θα συναντηθεί η «Συμμαχία των Προθύμων». «Είναι κρίσιμο ο επιτιθέμενος - η Ρωσία - να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει», σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, ότι υπουργοί Εξωτερικών από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν το πρωί της Δευτέρας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, για να συζητήσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες του Guardian






