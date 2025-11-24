Ο Ερντογάν έχει διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στενές σχέσεις τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε νωρίτερα τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, στον οποίο και επισήμανε πως είναι έτοιμος να συμβάλλει σε απευθείας επικοινωνία Μόσχας – Κιέβου.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν δήλωσε στον Πούτιν ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να συμβάλει σήμερα, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, σε όλες τις διπλωματικές πρωτοβουλίες και σχέδια που θα διευκολύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των μερών και θα ανοίξουν το δρόμο για διαρκή ειρήνη και στην περιοχή μας».

{https://twitter.com/trpresidency/status/1992937500743008710}

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο «ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως αυτές οι προτάσεις, με την οπτική που μπορούσε να τις δει, συνάδουν με τις συζητήσεις στην Ρωσο- Αμερικανική σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, και επί της αρχής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μία τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Η Τουρκία έχει διατηρήσει στενές σχέσεις τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο αλλά παράλληλα αρνούμενη να συμμετάσχει στις κυρώσεις της Δύσης κατά της Μόσχας.

Με πληροφορίες του Reuters