Μπορούν όλοι μαζί να συμφωνήσουν πανηγυρικά στην λήξη του πολέμου στην Ουκρανία; Η ανάλυση του CNN την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους Αμερικανούς να μην πιστέψουν τίποτα... πριν το δουν να συμβαίνει.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υιοθέτησε έναν ασυνήθιστα αισιόδοξο τόνο στη Γενεύη, προκειμένου να πείσει τη δύσπιστη Ουκρανία να αποδεχθεί τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Νιώθω πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε κάπου, καθώς σημειώσαμε τεράστια πρόοδο», ανέφερε το βράδυ της Κυριακής ο αμερικανός ΥΠΕΞ. «Ακόμη κι ο πρόεδρος Τραμπ» - ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε δημοσίως επιπλήξει την ουκρανική ηγεσία - ήταν τώρα «αρκετά ικανοποιημένος» με τον βαθμό της προόδου που έχει επιτευχθεί.

Σε μήνυμά του τη Δευτέρα, ωστόσο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον ρόλο της Πυθίας: «Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε επανειλημμένα χθες να παρασυρθεί σε λεπτομέρειες για το τι έχει συμφωνηθεί «Δεν πρόκειται να αναφερθώ στις λεπτομέρειες των θεμάτων που συζητήσαμε, επειδή αυτή είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη», υποστήριξε.

«Τα ζητήματα που απομένουν δεν είναι ανυπέρβλητα», φρόντισε να διευκρινίσει.

Πόσο εύκολο ωστόσο μπορεί να είναι για την Ουκρανία να προχωρήσει σε τέτοιας έκτασης συμβιβασμούς - όπως τουλάχιστον προβλέπονται στην δημόσια διαθέσιμη εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου;

Η φερόμενη υποχρέωση της Ουκρανίας να παραδώσει εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς, που η Ρωσία έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει καταλάβει, αποτελεί μια μακροχρόνια «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο.

Οι αμερικανικές προτάσεις που έχει δει το CNN υποδεικνύουν ότι η περιοχή θα γίνει ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, στην οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κρεμλίνου θα συμφωνούσαν να μην εισέλθουν. Αλλά το να διατάξει ο ουκρανικός στρατός να παραδώσει γη - την οποία τα στρατεύματά του έχουν πολεμήσει και έχουν πεθάνει για να κρατήσουν, θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτό.

Το ίδιο ισχύει και με τον φερόμενο περιορισμό της ισχύος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Παρόλο που ορίζονται σε μέγιστο αριθμό 600.000 στρατιωτών στο αμερικανικό σχέδιο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι φοβούνται πως αυτό θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Αποφασισμένη να επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει από την Ουκρανία να συμμορφωθεί, απειλώντας να αποσύρει τη στρατιωτική της υποστήριξη προς το Κίεβο και ουσιαστικά να εγκαταλείψει τον ουκρανό πρόεδρο.

Σε δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής, ο Λευκός Οίκος είπε ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν πως το τελευταίο προσχέδιο των ειρηνευτικών προτάσεων «αντανακλά τα εθνικά τους συμφέροντα ασφάλειας», μετά από διάφορες αναθεωρήσεις και διευκρινίσεις που έγιναν με συμβολή κορυφαίων Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Γενεύη.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε ότι όλες οι κύριες ανησυχίες της - οι εγγυήσεις ασφαλείας, η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, η προστασία των υποδομών, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η πολιτική κυριαρχία– αντιμετωπίστηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια της συνάντησης», ανέφερε η δήλωση.

Και δεν είναι μόνο ο Λευκός Οίκος που φαίνεται να μιλά με θετικό τρόπο για τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Γερμάκ, εξήρε τις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ παραγωγικές».

«Έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο και προχωράμε προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε ο Γερμάκ, στεκόμενος δίπλα στον Ρούμπιο.

Ακόμη και ορισμένοι Ευρωπαίοι - οι οποίοι προηγουμένως είχαν εκφράσει ανησυχία ότι παραμερίζονται στις συνομιλίες της Γενεύης - φαίνεται να επαινούν το αποτέλεσμά τους. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, είπε ότι οι συνομιλίες συνιστούν μια «αποφασιστική επιτυχία» για την Ευρώπη.

«Όλα τα ζητήματα που "φόβιζαν" την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο», είπε ο Βάντεφουλ στον γερμανικό ραδιοσταθμό Deutschlandfunk.

Υπάρχουν ωστόσο κι οι πιο μετριοπαθείς όπως ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Σταμπ, ο οποίος μίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του πριν σχολιάσει στο X ότι «οι διαπραγματεύσεις ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν».

Ακόμη κι αν το τρέχον προσχέδιο των αμερικανικών ειρηνευτικών προτάσεων - το οποίο ο Ρούμπιο αποκάλεσε ένα μεταβλητό «ζωντανό, αναπνέον έγγραφο» - πράγματι «λειτουργεί» πλέον για τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές τους, ποιος μπορεί να πει με σιγουριά πως «λειτουργεί» και για το Κρεμλίνο;

Μέχρι σήμερα η Μόσχα έχει δεχτεί πίεση - αν και περιορισμένη - να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου. Στη Γενεύη ο Ρούμπιο απέφυγε επανειλημμένα να απαντήσει στο αν θα δεχτεί περισσότερη πίεση προκειμένου να συφωνήσει σε εξίσου οδυνηρές παραχωρήσεις.

Αν ο Λευκός Οίκος, πάντως, είναι πραγματικά σοβαρός σχετικά με την επίτευξη αυτού που αποκαλεί «μια ανθεκτική, ολοκληρωτική ειρήνη» στην Ουκρανία, το να πείσει με κάποιον τρόπο το Κρεμλίνο να συμβιβαστεί αποτελεί μονόδρομο.

Πηγή: CNN