Οι προϋπολογισμοί για την παροχή βοήθειας αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές έλλειμμα. Τι ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα μειώσει κατά 17% τον προϋπολογισμό της για το 2026, σε 1,8 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (2,23 δισεκατομμύρια δολάρια) και θα περικόψει 2.900 θέσεις εργασίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή.

Οι προϋπολογισμοί για την παροχή βοήθειας αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές έλλειμμα, καθώς οι δωρητές επικεντρώνονται στην άμυνα, αναγκάζοντας τις οργανώσεις ανθρωπιστικής δράσης να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το ποιον θα βοηθήσουν εν μέσω πολλαπλών συγκρούσεων και ρεκόρ εκτοπισμών πληθυσμών.

Παράλληλα, ο κορυφαίος δωρητής βοήθειας παγκοσμίως, οι ΗΠΑ, αναθεωρούν τα προγράμματα ξένης βοήθειας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει προτεραιότητα σε πολιτικές που έχουν ως βάση το δόγμα «Πρώτα η Αμερική».

«Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού παραμένει παραμένει αποφασισμένη να επεμβαίνει στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, εκεί όπου λίγοι άλλοι οργανισμοί μπορούν να επιχειρούν», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΕΕΣ, Μιριάνα Σπολιάριτς.

«Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα μας αναγκάζει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι περικοπές που θα γίνουν στις θέσεις εργασίας αφορούν περίπου το 15% του παγκόσμιου προσωπικού της ΔΕΕΣ, που ανέρχεται σε 18.500 άτομα.

Το ένα τρίτο αυτών θα γίνει μέσω εθελοντικών απολύσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Ερυθρός Σταυρός, με έδρα τη Γενεύη, έχει παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και οι δραστηριότητές του κυμαίνονται από την παροχή βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας έως την επίσκεψη σε αιχμαλώτους πολέμου.

Λειτουργεί ως ουδέτερος ενδιάμεσος σε συγκρούσεις και μεταφέρει ομήρους από τη Γάζα, καθώς και Παλαιστίνιους κρατούμενους βάσει των όρων της εκεχειρίας της 10ης Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters