Η παγκόσμια αγορά των αυτόνομων ταξί εισέρχεται σε φάση επιτάχυνσης, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη εξοικείωση του κοινού ωθούν τον κλάδο πιο κοντά στην ευρεία εμπορική υιοθέτηση.

Η Baidu, η Nvidia και άλλοι μεγάλοι παίκτες της βιομηχανίας εκτιμούν ότι η τεχνολογία βρίσκεται πλέον στο κατώφλι της μαζικής κλιμάκωσης, με ολοένα περισσότερους χρήστες να δοκιμάζουν υπηρεσίες χωρίς οδηγό και με τις ρυθμιστικές αρχές να προσεγγίζουν πιο ενεργά το πλαίσιο αδειοδότησης.

Οι κινεζικές εταιρείες εμφανίζονται να κινούνται ταχύτερα από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές τους. Η Baidu, η Pony.ai και η WeRide έχουν ήδη συνάψει συνεργασίες με την Uber για την παροχή υπηρεσιών robotaxi στη Μέση Ανατολή, διευρύνοντας την παρουσία τους σε αγορές που θεωρούνται πιο δεκτικές στις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, η Baidu δηλώνει ότι η υπηρεσία Apollo Go έχει φτάσει σε κερδοφορία ανά όχημα στη Γουχάν, στηριζόμενη σε έναν στόλο άνω των 1.000 οχημάτων και σε οχήματα χαμηλότερου κόστους που κατασκευάζει η ίδια.

Το μέγεθος του στόλου αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα. Εταιρείες με μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων συλλέγουν περισσότερα δεδομένα, βελτιώνουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Στη Μέση Ανατολή, οι στόχοι επεκτάσεων είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι, με τη WeRide και την Pony.ai να σχεδιάζουν την ανάπτυξη περίπου 1.000 οχημάτων καθεμία στην περιοχή μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Apollo Go ήδη λειτουργεί περίπου 100 οχήματα σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι, με άμεσο πλάνο διπλασιασμού.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός, με τη Waymo να διαθέτει πάνω από 2.500 οχήματα και να επεκτείνεται σε Τέξας, Φλόριντα, Λονδίνο και Τόκιο, ενώ η Tesla και η Zoox συνεχίζουν τις δοκιμές και τη σταδιακή διεύρυνση των δικτύων τους. Ωστόσο, οι περισσότερες αμερικανικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει σαφές χρονοδιάγραμμα κερδοφορίας.

Παρά τη δυναμική, η λειτουργία των robotaxi παραμένει περιορισμένη γεωγραφικά, ακόμη και στην Κίνα, όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία τους μόνο σε ορισμένες περιοχές. Εξαίρεση αποτελεί η Σενζέν, η πρώτη πόλη που άνοιξε το σύνολο του οδικού της δικτύου σε στόλους πλήρως αυτόνομων οχημάτων. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά ατυχήματα από τους βασικούς παρόχους, ενώ εταιρείες προβάλλουν δείκτες όπως τα χαμηλά ποσοστά ενεργοποίησης αερόσακων ως ένδειξη αξιοπιστίας.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο αριθμός των robotaxi στην Κίνα μπορεί να εκτιναχθεί από λίγες χιλιάδες σε δεκάδες χιλιάδες έως το 2026, επιταχύνοντας την ωρίμανση του κλάδου και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των αρχών στην οικονομική και τεχνολογική βιωσιμότητα των αυτόνομων υπηρεσιών μετακίνησης.