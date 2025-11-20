«Ο εκλεγμένος δήμαρχος σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια και την ατζέντα προσιτότητας που ψήφισαν πάνω από ένα εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι μόλις πριν από δύο εβδομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος του Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Ζοχράν Μαντάνι, ο οποίος κέρδισε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης εν μέρει με την υπόσχεση να αντισταθεί στις βάρβαρες πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Την ανακοίνωση έκανε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ο ίδιος ο Τραμπ: «Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν "Κουάμι" Μαμντάνι ζήτησε συνάντηση. Αποφασίσαμε ότι αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή 21η Νοεμβρίου».

Ο Μαντάνι, που έχει επικρίνει δριμύτατα τις μεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου και τις απειλές του να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πόλη, επιβεβαίωσε τη συνάντηση: «Θέλω απλώς να μιλήσω ξεκάθαρα στον πρόεδρο για το τι σημαίνει πραγματικά να υπερασπίζεσαι τους Νεοϋορκέζους και τον τρόπο με τον οποίο οι Νεοϋορκέζοι παλεύουν να αντέξουν οικονομικά αυτή την πόλη», ανέφερε ο Μαντάνι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, χαρακτηρίζοντας «καταστροφική» τη νίκη του για τη Νέα Υόρκη.

Οι σύμβουλοί του έχουν προσπαθήσει να παρέμβουν στην εκλογή για να υπονομεύσουν τον Μαντάνι, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έκανε μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής υπέρ του βασικού αντιπάλου του, του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο. Κατ’ ιδίαν, ωστόσο, ο Τραμπ έχει περιγράψει τον Μαντάνι ως ταλαντούχο πολιτικό - έξυπνο και καλό ομιλητή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθώς η ορκωμοσία του Μαντάνι πλησιάζει, ο ίδιος έχει επιχειρήσει να ρίξεις τους τόνος, μιλώντας για μια προσπάθεια εύρεσης κοινών σημείων με τον Τραμπ σε ζητήματα όπως η μείωση των τιμών των ειδών παντοπωλείου. Ο

Υπενθυμίζεται πως βασικά αιτήματα της προεκλογικής εκστρατείας του ήταν το πάγωμα των ενοικίων, η παροχή δωρεάν μετακινήσεων με ΜΜΜ, καθώς και η δημιουργία πέντε κοινωνικών παντοπωλείων.