Ως επίσκεψη εργασίας χαρακτηρίζει την άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας.

Στην Τουρκία βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια νέα προσπάθεια αναβίωσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι έφτασε στην Άγκυρα την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, όπου τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ.

Πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ πληροφορίες αρχικά ανέφεραν πως θα συνομιλήσει και με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, αργότερα Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε αργότερα πως ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διπλωματικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα μεταβεί στην Τουρκία.

«Είναι λάθος να λέμε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στην Τουρκία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Νωρίτερα, υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή είχεαφήσει να εννοηθεί ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να παραστεί σε αυτές τις συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως είχε δηλώσει ο Ζελένσκι πριν τις επαφές στην Τουρκία, οι συζητήσεις είχαν στόχο στην εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών και στην παρουσίαση των τελευταίων προτάσεων της Ουκρανίας στους εταίρους της.

Ανακοινώνοντας τα σχέδιά της επίσκεψής του στην Τουρκία, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι προετοιμάζεται να «ανανεώσει τις διαπραγματεύσεις» και θα συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πώς να φέρει μια «δίκαιη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Από τον Ιούλιο, οπότε και έγιναν οι τελευταίες διαπραγματευτικές συνομιλίες με διαμεσολαβητή τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, στην Κωσταντινούπολη δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες επαφές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Οι προσπάθειες αναβίωσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου, υποβαθμίζοντας μάλιστα μια αναφορά του Τύπου ότι οι ΗΠΑ εργάζονταν πάνω σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων.

«Η ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου», είπε για τις συναντήσεις στην Τουρκία.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ που παρέμεινε κοντά και στις δύο πλευρές, φιλοξένησε έναν αρχικό γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο δήλωσε ότι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετείχαν στις συνομιλίες, αλλά ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν ανοιχτός σε επαφή με τις ΗΠΑ και την Τουρκία σχετικά με τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Το Axios ανέφερε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζει κρυφά έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Ερωτηθείς για την έκθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν υπάρχουν ανακοινώσιμες εξελίξεις σχετικά με πιθανές προτάσεις ειρήνευσης από τότε που ο Πούτιν και ο Τραμπ πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καινοτομίες σε αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε», είπε ο Πεσκόφ.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο είχε λάβει «ενδείξεις» σχετικά με μια σειρά από αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανένα ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, ωστόσο, σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή.

Με πληροφορίες του Reuters/Kiev Independent