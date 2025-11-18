Σήμερα ο Σοϊγκού είναι γραμματέας του συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ήταν στόχος απόπειρας δολοφονίας που αποτράπηκε, σύμφωνα με τη φίλα προσκείμενη στο Κρεμλίνο εφημερίδα Moskovsky Komsomolets.

Την προηγούμενη Παρασκευή, η FSB ανακοίνωσε ότι «υψηλόβαθμος αξιωματούχος» ήταν στόχος απόπειρας δολοφονίας, κατά την επίσκεψή του στον τάφο συγγενούς του, σε νεκροταφείο της Μόσχας. Η ανακοίνωση δεν αποκάλυπτε την ταυτότητα του αξιωματούχου.

Σύμφωνα με την FSB, πράκτορές της ανακάλυψαν μια κρυμμένη κάμερα σε βάζο κοντά στον τάφο που επισκέφθηκε ο Σοϊγκού, που χρησιμοποιήθηκε για να παρακολουθούνται οι κινήσεις του «στόχου» και για την προετοιμασία της επίθεσης εναντίον του, κάνοντας λόγο για σχέδιο των ουκρανικών μυστικών υπηρσιών.

Η Moskovsky Komsomolets, επικαλούμενη πηγές, ανέφερε ότι ο στόχος της απόπειρας δολοφονίας ήταν ο Σεργκέι Σοϊγκού, που διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ρωσίας έως τον Μάιο του 2024, ενώ τώρα είναι γραμματέας του συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: Moscow Times