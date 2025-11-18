Το Μουσείο φιλοξενούσε στις αποθήκες του περισσότερα από 17.000 αντικείμενα τα οποία χρονολογούνται κυρίως από την περίοδο των Μαμελούκων, την Οθωμανική, την Βυζαντινή και την Ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και από προϊστορικές περιόδους, πριν από την εξαφάνισή τους.

Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής (IDF) έκλεψαν πάνω από 17.000 αρχαιολογικά αντικείμενα από το Μουσείο Παλατιού Αλ- Μπάσα (Κάσρ Αλ-Μπάσα) στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της διετούς επίθεσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία της Παλαιστίνης.

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελληνική Δημοκρατία, Yussef Dorkhom, δηλώνει ότι «Το Ισραήλ, η κατοχική δύναμη, πρέπει να λογοδοτήσει για την κλοπή χιλιάδων αρχαιολογικών αντικειμένων από το Παλάτι Αλ-Μπάσα, τα οποία περιλαμβάνουν αντικείμενα που χρονολογούνται από τη Βυζαντινή και την Ελληνιστική Περίοδο» και «καλεί τις ελληνικές αρχές να βοηθήσουν το Κράτος της Παλαιστίνης να ανακτήσει αυτά τα ιστορικά ντικείμενα που συμβολίζουν τη βαθιά ιστορική φιλία και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών μας».

Το Μουσείο φιλοξενούσε στις αποθήκες του περισσότερα από 17.000 αντικείμενα τα οποία χρονολογούνται κυρίως από την περίοδο των Μαμελούκων, την Οθωμανική, την Βυζαντινή και την Ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και από προϊστορικές περιόδους, πριν από την εξαφάνισή τους.

Μόνο 20 αντικείμενα ανακτήθηκαν από τα ερείπια του χώρου, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Μουσείο Παλατιού Αλ- Μπάσα, επίσης γνωστό ως Παλάτι του Πασά ή Κάσρ Αλ-Μπάσα, είναι ένα κτίσμα της περιόδου των Μαμελούκων του 13ου αιώνα που λειτουργούσε ως φρούριο, κατοικία του κυβερνήτη και αργότερα ως μουσείο που εξέθετε την αρχαιολογική κληρονομιά της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών, νομισμάτων και κειμηλίων από διάφορους αιώνες.

«Οι "ϊραηλινές" δυνάμεις βομβάρδισαν τον χώρο τον Δεκέμβριο του 2023 και στη συνέχεια τον κατεδάφισαν με μπουλντόζες, μετατρέποντάς τον σε ερείπια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων του Κράτους της Παλαιστίνης, οι "Ισραηλινές" δυνάμεις έχουν καταστρέψει εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους στη Γάζα με σκοπό να σβήσουν την Παλαιστινιακή ταυτότητα και την ιστορική κληρονομιά», καταλήγει η ανακοίνωση.