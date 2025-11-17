Το τουρκικό πλοίο χτυπήθηκε από droneκατά τη διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο.

Μαίνεται η φωτιά στο Orinda, ένα τάνκερ με τουρκική σημαία που μετέφερε υγραέριο, στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας, κοντά στην Οδησσό, μετά από επίθεση ρωσικού drone.

Τα 16 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, αλλά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για έκρηξη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του υγραερίου παραμένει στο πλοίο.

Ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στην Οδησσό, Muhittin Celik, επιβεβαίωσε ότι περίπου τα δύο τρίτα του φορτίου LPG παραμένουν στο πλοίο, δημιουργώντας συνεχείς κινδύνους για έκρηξη.

{https://twitter.com/KonstanVe/status/1990411725888238065}

«Οι πυροσβέστες του Izmail προσπαθούν να ψύξουν το πλοίο ψεκάζοντας νερό», δήλωσε ο Celik και πρόσθεσε πως η ασφάλεια του λιμανιού έχει ενισχυθεί ως προληπτικό μέτρο. Το Γενικό Προξενείο συντονίστηκε γρήγορα με τις τοπικές ουκρανικές αρχές για να διασφαλίσει την ασφάλεια του πληρώματος και τις απαραίτητες προστασίες μετά το περιστατικό ενώ τεχνική ομάδα από την εταιρεία εκμετάλλευσης του πλοίου αναμένεται να ταξιδέψει από την Τουρκία για να αξιολογήσει τις ζημιές και να καθορίσει εάν το πλοίο μπορεί να διασωθεί. Η αξιολόγηση θα καθοδηγήσει τις αποφάσεις σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις ανέλκυσης του κατεστραμμένου πλοίου μεταφοράς υγραερίου.

Εκκενώθηκαν χωριά στη Ρουμανία

Οι τοπικές αρχές της Tulcea αποφάσισαν τη Δευτέρα να εκκενώσουν τα χωριά Plauruκαι Ceatalchioi που βρίσκονται στην ουκρανική όχθη του Δούναβη, ανακοίνωσε η Γενική Επιθεώρηση Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (DSU), Ραέντ Αραφάτ, 300 άτομα έχουν απομακρυνθεί, καθώς η περιοχή παραμένει σε υψηλό κίνδυνο έκρηξης με πιθανή ακτίνα πρόσκρουσης 4,5 έως 5 χιλιόμετρα.

«Ως προληπτικό μέτρο, τόσο το Plauruόσο και το Ceatalchioi εκκενώνονται. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στην Tulcea, όπου τους παρέχεται στέγαση και όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης της Κομητείας», δήλωσε ο Ραέντ Αραφάτ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Antena 3. Εξήγησε ότι μόλις περάσει ο κίνδυνος και η περιοχή θεωρηθεί ασφαλής, οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Μπορεί να είναι θέμα λίγων ωρών ή το αργότερο μέχρι αύριο. Το πλοίο φλέγεται και μεταφέρει σημαντική ποσότητα υγραερίου - περίπου 4.400 τόνους. Οι ορατές φλόγες υποδηλώνουν συνεχιζόμενη καύση και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ιδιαίτερα εάν το πλοίο υπερθερμανθεί ή εάν η περιοχή αποθήκευσης αερίου υπερθερμανθεί. Υπό το πρίσμα αυτών των εκτιμήσεων, έχουμε επιλέξει να δώσουμε προτεραιότητα στην προφύλαξη και να αποφύγουμε την έκθεση του πληθυσμού σε οποιονδήποτε κίνδυνο» πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι διατηρείται συνεχής επαφή με τις ουκρανικές αρχές και η κατάσταση αυτή τη στιγμή καθιστά επιτακτική την εκκένωση των δύο περιοχών.

Η είδηση ​​υπογραμμίζει τους συνεχείς κινδύνους για τις ρουμανικές παραμεθόριες περιοχές ως αποτέλεσμα των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών κατά των λιμενικών υποδομών της νότιας Ουκρανίας.

Οι αρχές στην Οδησσό ανέφεραν μια «μαζική» επίθεση εναντίον της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές και πολλά κατεστραμμένα πλοία. Τοπικοί Ρουμάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Digi24 ότι το πλοίο που μετέφερε χιλιάδες τόνους LPG φλέγεται μόλις 500 μέτρα από το χωριό.

Ο Tudor Cernega, δήμαρχος της κοινότητας Ceatalchioi που ανήκει το Plauru, δήλωσε ότι οι αρχές επιθεώρησαν το χωριό «σπίτι-σπίτι» ενώ απομάκρυναν και τα ζώα. Πρόσθεσε πως η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», σημειώνοντας ότι το πλοίο «θα μπορούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

«Η βίαιη κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τη Ρωσία απειλεί όχι μόνο την Ουκρανία αλλά και τους γείτονές μας», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα. «Αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη συλλογικής πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου».

Η Ρουμανία έχει κοινά σύνορα 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και συχνά έχει αναφέρει πως ρωσικά drones περνούν τον εναέριο χώρο της ή έχουν συντριβεί στο έδαφός της, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών κοντά στο Plauru. Πρόσφατα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι ένα drone πιθανότατα έπεσε σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας σε λιμενικές υποδομές στην Οδησσό στις 11 Νοεμβρίου.

