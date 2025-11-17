Περίπου 42 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Μεδίνα, ενώ ένα παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε κοντά στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας τη Δευτέρα, όπου 42 Ινδοί προσκυνητές της Ουμρά σκοτώθηκαν μετά από καταστροφική σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο.

Τα θύματα ταξίδευαν από τη Μέκκα προς τη Μεδίνα όταν το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μετά το ατύχημα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας: «Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Προσεύχομαι για ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών».

Μετά το ατύχημα στη Σαουδική Αραβία, ο αστυνομικός διοικητής της Χαϊντεραμπάντ δήλωσε πως «σαράντα πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και υπάρχει μόνο ένας επιζών που νοσηλεύεται αυτήν τη στιγμή στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα πάντα με ινδικές πηγές, 18 από τους νεκρούς είναι μέλη οικογένειας από την πόλη Ραμναγκάρ, ενώ 16 νεκροί ανήκουν σε άλλη οικογένεια.

