Οδηγός λεωφορείου παρέσυρε κόσμο σε στάση στο κέντρο της Στοκχόλμης.

Τρεις είναι οι νεκροί από το δυστύχημα, που έγινε το απόγευμα στο κέντρο της Στοκχόλμης, στο Östermalm, όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση.

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα αίτια παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νάντια Νόρτον στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η έρευνα θα καθορίσει το τι συνέβη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι έγινε και δεν θέλω να κάνω εικασίες», πρόσθεσε.

Τα σουηδικά Μέσα κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Πολλοί αστυνομικοί, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και διασώστες μπήκαν κάτω από το διώροφο λεωφορείο, για να απεγκλωβίσουν επιβάτες. Ο δρόμος άνοιξε αργά το βράδυ καθώς η κίνηση είχε διακοπεί.

{https://twitter.com/cybersail/status/1989352781522538768}

Σε βάρος του οδηγού διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας. «Θα τον ανακρίνουμε, κατόπιν θα δούμε αν θα αφεθεί ελεύθερος ή αν θα κρατηθεί», πρόσθεσε η Νόρτον.

Ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson δήλωσε «συντετριμμένος από την τραγική είδηση ​​ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Άνθρωποι που ίσως επέστρεφαν σε συγγενείς, φίλους ή για ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία αυτού, αλλά αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μου είναι κυρίως με όσους έχουν πληγεί και τις οικογένειές τους. Η αστυνομία, τα ασθενοφόρα και οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν τώρα ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό έργο να κάνουν. Προτρέπω όλους να δείξουν σεβασμό και κατανόηση για τα καθήκοντά τους».

{https://twitter.com/eSPAINews_/status/1989354560708903046}

«Διέσχισα τον δρόμο και είδα το διώροφο λεωφορείο που έπεσε στον κόσμο που περίμενε στη στάση», είπε αυτόπτης μάρτυρας. «Άνθρωποι φώναζαν και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Η Μισέλ Μακέι, που είναι νοσηλεύτρια, είπε ότι είδε νεκρούς και τραυματίες πεσμένους στο έδαφος. Μαζί με έναν άλλον περαστικό, έναν γιατρό, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους αστυνομικούς.

«Μας είπαν να μείνουμε δίπλα στα πτώματα. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν άσκηση. Ότι ίσως να ήταν κούκλες. Ήταν εξωπραγματικό. Χάος», περιέγραψε.

{https://twitter.com/Arda_swe81/status/1989359036924338516}

Στο λεωφορείο που ενεπλάκη στο δυστύχημα «δεν υπήρχαν επιβάτες» δήλωσε ο Mathias Häglund, εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας διάσωσης.

Ιδιοκτήτης καταστήματος που είδε το συμβάν, δήλωσε στο SVT ότι το λεωφορείο χτύπησε σε στύλο μπροστά από την στάση λεωφορείων και αρκετοί άνθρωποι έτρεξαν μέσα στο κατάστημά του κλαίγοντας.

{https://twitter.com/nyahamnen/status/1989351812072399182}

Το δυστύχημα έγινε στις 3:24 μ.μ. (τοπική ώρα). Η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος Τύπου της SL, επιβεβαίωσε αργότερα ότι έχει συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό «και δυστυχώς δεν μπορούμε να εξετάσουμε την κατάσταση των ζημιών» ενώ διευκρίνισε ότι προς το παρόν η εταιρεία δεν γνωρίζει τι προκάλεσε ττο περιστατικό.

