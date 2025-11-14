Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Στοκχόλμης μετά από δυστύχημα με λεωφορείο.

Αρκετοί άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι έχουν τραυματιστεί σε δυστύχημα που σημειώθηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, στο Östermalm, όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε στάση, ανέφερε η σουηδική εφημερίδα Aftonbladet.

«Προς το παρόν, η αστυνομία δεν σχολιάζει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες των πληγέντων», ανέφερε η αστυνομία.

Ο συναγερμός σήμανε στις 3:24 μ.μ. (τοπική ώρα). Η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος Τύπου της SL, επιβεβαίωσε ότι έχει συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό «και δυστυχώς δεν μπορούμε να εξετάσουμε την κατάσταση των ζημιών» όπως είπε νωρίτερα ενώ διευκρίνισε ότι προς το παρόν η εταιρεία δεν γνωρίζει τι προκάλεσε ττο περιστατικό.

Στο σημείο έχει μεταβεί ισχυρή δύναμη αστυνομικών, ασθενοφόρων και μονάδων έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, ορισμένοι σοβαρά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είναι αποκλεισμένο και το μετρό ενώ η Aftonbladet, μεταδίδει πως ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Το περιστατικό διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

