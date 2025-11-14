Εκτός από το Κίεβο, ρωσικά drones έπληξαν επίσης την πόλη Τσερνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα - Σφοδρές αντιδράσεις από Μέτσολα και Ζελένσκι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σκοτώνοντας, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, έξι ανθρώπους στο Κίεβο και δύο ακόμη στο νότο σε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, πολυκατοικίες και υποδομές, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν 430 drones και 18 πυραύλους και το Κίεβο απάντησε με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα μέχρι στιγμής.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα περισσότερα drones και οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν, αλλά τα συντρίμμια που έπεσαν και οι πυρκαγιές, που ακολούθησαν, προκάλεσαν ζημιές σε πολυώροφα διαμερίσματα, ένα σχολείο, μια ιατρική εγκατάσταση και διοικητικά κτίρια σε εννέα περιοχές μόνο στο Κίεβο.

Εκτός από το Κίεβο ρωσικά drones έπληξαν επίσης την πόλη Τσερνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. «Μόνο η πίεση, με κυρώσεις, μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, έναν πόλεμο που κανείς άλλος εκτός από αυτούς δεν χρειάστηκε ποτέ», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν χτυπήθηκε επίσης από συντρίμμια ενός πυραύλου Iskander.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι τα στρατεύματά της έπληξαν ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και συγκρότημα παραγωγής όπλων, απαντώντας στις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε ότι τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη την πόλη. Δύο παιδιά και μία έγκυος ήταν μεταξύ των εννέα ατόμων που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο. Λόγω των επιθέσεων υπήρξαν διακοπές ρεύματος στο κέντρο του Κιέβου στην Οδησσό και στο Ντόνετσκ, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια με στόχο να καταστρέψει διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και αγωγούς και να παραλύσει τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης της Μόσχας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Δύο πηγές της βιομηχανίας δήλωσαν στο Reuters ότι το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου την Παρασκευή μετά από ουκρανική επίθεση με drones.

Αντιδράσεις από την ΕΕ

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δεσμεύτηκε να «μην επιτρέψει την αδιαφορία να εισχωρήσει» στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, καταδικάζοντας την επιθετικότητα της Ρωσίας στο Κίεβο.

Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε πως «Φρικτές σκηνές στο Κίεβο μετά τον χθεσινό συνεχή, αδιάκριτο βομβαρδισμό κατοικημένων περιοχών από τη Ρωσία. Όλες οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και των οικογενειών τους. Αθώοι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να πληρώσουν το υπέρτατο τίμημα για τον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας.Δεν θα επιτρέψουμε στην αδιαφορία να εισχωρήσει και δεν θα δεχτούμε ποτέ την ομαλοποίηση της επιθετικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας καθώς αγωνίζεται για την ελευθερία του».

Ο Ζελένσκι επίσης κατήγγειλε τη Ρωσία για τις επιθέσεις γράφοντας πως η επίθεση ήταν «σκόπιμα υπολογισμένη» με στόχο «την πρόκληση μέγιστης βλάβης σε ανθρώπους και πολιτικές υποδομές». Στα σχόλιά του μετά την επίθεση, ο Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του ότι «ο κόσμος πρέπει να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις (απαντώντας) με κυρώσεις» ενώ προειδοποίησε πως «η Ρωσία εξακολουθεί να είναι σε θέση να πουλάει πετρέλαιο και να κατασκευάζει τα σχέδιά της. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Γίνεται πολλή δουλειά με τους εταίρους για την ενίσχυση της αεράμυνάς μας, αλλά δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε ενίσχυση με πρόσθετα συστήματα και πυραύλους αναχαίτισης», είπε, ζητώντας βοήθεια από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

«Η Ομοσπονδιακή Βουλή συμφώνησε με την πρότασή μου να επεκτείνουμε τη βοήθεια προς την Ουκρανία το επόμενο έτος. Το 2026, θα διαθέσουμε πάνω από 11,5 δισ. ευρώ», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, χαρακτηρίζοντας την τελευταία ρωσική επίθεση ως απόδειξη περιφρόνησης της ανθρωπότητας από πλευράς Μόσχας.

«Είναι πολύ προφανές και σαφές ότι ο Πούτιν στοχεύει να κάνει τον χειμώνα όσο το δυνατόν πιο αφόρητο για την Ουκρανία, να καταστρέψει το ηθικό και να κάμψει την αντίσταση του ουκρανικού λαού. Δεν τα καταφέρνει σε αυτό» είπε ο Πιστόριους προσθέτοντας ότι η Ρωσία παραβίασε το διεθνές δίκαιο.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επιθέσεις σε πυρηνικό σταθμό

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε ότι περίπου οκτώ ουκρανικά drones προσπάθησαν να επιτεθούν στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Νοβοβορόνεζ στη νοτιοδυτική Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά όλα καταρρίφθηκαν. Ο Αλεξέι Λιχατσέφ, Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom, δήλωσε ότι αρκετές μονάδες του σταθμού αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο, αλλά οι λειτουργίες αποκαταστάθηκαν το πρωί, ανέφερε το Reuters.

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian





