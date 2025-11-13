Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι επιστρέφουν στην εργασία τους, Η επισιτιστική βοήθεια θα συνεχιστεί. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις μπορεί να μειωθούν, αν και όχι άμεσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης νομοσχέδιο που θέτει σε επαναλειτουργία την κυβέρνηση, βάζοντας τέλος στην πιο μακρά δημοσιονομική παράλυση στην ιστορία των ΗΠΑ, διάρκειας 43 ημερών. Επτά γερουσιαστές των Δημοκρατικών και ένας ανεξάρτητος συντάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας για να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία που βγάζει τη χώρα από το σκοτάδι.

Η Washington Post αναλύει τι θα συμβεί από δω και πέρα.

Πότε επαναλειτουργεί η κυβέρνηση;

Η ψήφιση του νομοσχεδίου επανέφερε «αμέσως» τις μηχανές σε λειτουργία και η κυβέρνηση θα χρηματοδοτείται στα τρέχοντα επίπεδα έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Ορισμένα τμήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων Γεωργίας και Υποθέσεων Βετεράνων, καθώς και των στρατιωτικών κατασκευών και των λειτουργιών του νομοθετικού κλάδου, θα χρηματοδοτηθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πότε θα επιστρέψουν στην εργασία τους και θα πληρωθούν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι;

Το shutdown έθεσε τουλάχιστον 670.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα, ενώ άλλοι 730.000 άλλοι συνέχισαν να εργάζονται χωρίς μισθό, σύμφωνα με το Bipartisan Policy Center. Οι εργαζόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες ενημερώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης να προσέλθουν στην εργασία τους την Πέμπτη, εφόσον ο Τραμπ υπέγραφε το σχέδιο νόμου που θα τερμάτιζε το shutdown.

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να παρακρατήσει τους αναδρομικούς μισθούς των εργαζομένων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα - παρά τον νόμο του 2019 που εγγυάται την καταβολή αναδρομικών μισθών στους εργαζομένους που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Τελικά, οι εργαζόμενοι θα λάβουν κανονικά τυς μισθούς τους. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα συμβεί αυτό, ενώ τα χρονοδιαγράμματα πιθανόν να διαφέρουν ανά υπηρεσία.

Πότε θα αποκατασταθεί η αεροπορική κίνηση στο 100%;

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε ένα σχέδιο για τη σταδιακή μείωση των πτήσεων σε μερικά από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξυπηρετούν την Ατλάντα, το Σικάγο, το Ντάλας, το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ήταν απαραίτητο να εξαλειφθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνέχιζαν να εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να προετοιμάζονται για περαιτέρω περικοπές στα δρομολόγιά τους, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Η μείωση κατά 6% της αεροπορικής κίνησης που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη αναμένεται να αυξηθεί σε 8% μέχρι σήμερα Πέμπτη και σε 10% μέχρι αύριο Παρασκευή.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο υπουργός Μεταφορών Sean P. Duffy δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε το υπουργείο θα επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρείες να επαναλάβουν πλήρως τις πτήσεις τους.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της αεροπορίας προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να επανέλθουν η αεροπορική κίνηση στα φυσιολογικά επίπεδα, ακόμη και μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Πότε θα επανέλθουν τα επιδόματα επισιτιστικής βοήθειας;

Οι πληρωμές για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας, γνωστό και ως SNAP ή κουπόνια τροφίμων, πρέπει να καταβληθούν αμέσως μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του shutdown, η κυβέρνηση Τραμπ ενεπλάκη σε δικαστικές διαμάχες για να αποτρέψει την πλήρη διανομή των επιδομάτων στους 42 εκατομμύρια Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος που παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Το νομοσχέδιο θα διαθέσει χρηματοδότηση για το SNAP μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, αποτρέποντας ανάλογη σύγχυση και αναταραχή, τουλάχιστον για ακόμη ένα έτος.

Τι θα συμβεί με τις απολύσεις του Τραμπ;

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει με απολύσεις τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Τον Οκτώβριο η κυβέρνηση έστειλε ειδοποιήσεις απόλυσης, τις οποίες ονομάζει «μειώσεις προσωπικού», σε περίπου 4.000 υπαλλήλους, σε υπουργεία όπως: Εμπορίου, Παιδείας, Ενέργειας, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικής Ασφάλειας και Οικονομικών.

Ωστόσο, το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Γερουσία δίνει εντολή στις υπηρεσίες να ανακαλέσουν αυτές τις απολύσεις - οι οποίες είχαν ήδη ανασταλεί με δικαστική εντολή. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι υπηρεσίες πρέπει να επαναπροσλάβουν εντός πέντε ημερών κάθε υπάλληλο που έλαβε ειδοποίηση «μείωσης του προσωπικού».

Επίσης, το νομοσχέδιο απαγορεύει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Τι θα συμβεί με τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης;

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης (Affordable Care Act) που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, κάτι που είχαν ζητήσει οι Δημοκρατικοί — και ήταν η αιτία του αδιεξόδου που οδήγησε στο shutdown. Οι Ρεπουμπλικανοί δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε συζήτηση για το θέμα, αλλά μόνο μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα), δεν έχει υποσχεθεί ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις του ACA, χωρίς τις οποίες το μέσο κόστος ασφαλίστρων υγείας για τους Αμερικανούς αναμένεται να αυξηθούν κατά 30% το νέο έτος.