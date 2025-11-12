Toν περασμένο Οκτώβριο o Τραμπ είχε επισκεφτεί το Ισραήλ και είχε μιλήσει στην Κνέσετ, καλώντας και από κει τον Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έλαβε επιστολή από τον Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία τον προτρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης χάριτος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το γραφείο του την Τετάρτη.

Ο Νετανιάχου κατηγορείται για διαφθορά και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει χάρη για τον στενό του σύμμαχο. Ο Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει παρά τις κατηγορίες, αθώος.

«Ενώ σέβομαι απόλυτα την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις απαιτήσεις του, πιστεύω ότι αυτή η «υπόθεση» εναντίον του Μπίμπι (Μπενιαμίν Νετανιάχου), ο οποίος έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων, εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μια πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη», ανέφερε ο Τραμπ στην επιστολή που κοινοποιήθηκε από το γραφείο του Χέρτζογκ.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Ισραηλινού προέδρου ανέφερε ότι τρέφει «μεγάλη εκτίμηση» για τον Τραμπ και εκτιμά την «ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ, την τεράστια συμβολή του στην επιστροφή των ομήρων, στον μετασχηματισμό της Μέσης Ανατολής και της Γάζας και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ». Ωστόσο, δήλωσε επίσης ότι «όποιος ζητά χάρη πρέπει να υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες».

Σημειώνεται πως τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο Τραμπ είχε επίσης προτρέψει τον Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό σε ομιλία του στο κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου κατηγορήθηκε το 2019 για τρεις υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για λήψη σχεδόν 700.000 σέκελ (211.832 δολάρια) σε δώρα από επιχειρηματίες. Παρά τον σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικό ρόλο της ισραηλινής προεδρίας, ο Χέρτζογκ έχει την εξουσία να αμνηστεύει καταδικασμένους εγκληματίες υπό ασυνήθιστες συνθήκες.

Ωστόσο, η δίκη του Νετανιάχου, η οποία ξεκίνησε το 2020, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες ενώ έχει χαρακτηρίσει τη νομική του δοκιμασία ως κυνήγι μαγισσών από την αριστερά, με στόχο την ανατροπή ενός εκλεγμένου δεξιού ηγέτη.

