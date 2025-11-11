Ο Ντέρμερ θεωρείται ο στενότερος σύμβουλος του ισραηλινού πρωθυπουργού και αν και αποχωρεί από την κυβέρνηση φαίνεται να λαμβάνει νέο ρόλο παρόμοιο με του Τζάρεντ Κούσνερ στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ υπέβαλε την επιστολή παραίτησής του στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη.

Την είδηση τη παραίτησής του είχαν αποκαλύψει ήδη από την περασμένη εβδομάδα οι Times of Israel, και είχαν γράψει πως μέρος των αρμοδιοτήτων του θα δοθούν στον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Ντέρμερ ανέφερε ότι είχε υποσχεθεί στην οικογένειά του όταν ανέλαβε τη θέση στην κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2022 ότι θα υπηρετούσε ως υπουργός μόνο για δύο χρόνια.

Είπε ότι παρέτεινε τη θητεία του δύο φορές με την ευλογία της οικογένειάς του: «Την πρώτη φορά για να συνεργαστώ μαζί σας Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή που θέτουν οι πυρηνικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και τη δεύτερη φορά για να τερματίσουμε τον πόλεμο στη Γάζα με τους όρους που έθεσε το Ισραήλ και να φέρουμε τους ομήρους μας στην πατρίδα τους».

Ο Ντέρμερ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου για την ευκαιρία και του έδωσε και τόνισε πως «αυτή η κυβέρνηση θα μείνει αξέχαστη τόσο για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου όσο και για τη διαχείριση του διετούς πολέμου επτά μετώπων που ακολούθησε. Δεν γνωρίζω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά ένα πράγμα ξέρω σίγουρα: σε ό,τι κάνω, θα συνεχίσω να κάνω το καθήκον μου για να διασφαλίσω το μέλλον του εβραϊκού λαού», ανέφερε στην επιστολή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Ο Ρον Ντέρμερ γεννήθηκε στις ΗΠΑ και θεωρείται ο στενότερος σύμβουλος του Νετανιάχου. Χειρίστηκε ένα ευρύ φάσμα διπλωματικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τις ΗΠΑ, των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και των σχέσεων του Ισραήλ με τους Άραβες γείτονές του.

Παρόλο που αποχωρεί από την κυβέρνηση, ο Ντέρμερ θα παραμείνει εμπλεκόμενος σε ορισμένα ζητήματα, όπως οι προσπάθειες επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ, και θα λειτουργεί ως ειδικός απεσταλμένος του Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ωστόσο, αρκετές αρμοδιότητες σχετικά με τους δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ θα μεταφερθούν στον Λάιτερ, ο οποίος θα παραμείνει ως πρέσβης στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel, ο νέος ρόλος του Ντέρμερ θα μοιάζει με αυτόν που κατείχε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δεν επανεντάχθηκε επίσημα στην κυβέρνηση για τη δεύτερη θητεία Τραμπ, αλλά έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση και την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου ότι ο Ντέρμερ θα ολοκλήρωνε σύντομα τη θητεία του ως υπουργός, ενώ θα παρέμενε εμπλεκόμενος σε διάφορα ζητήματα, τα οποία δεν προσδιόρισε ωστόσο. Εκτός από το ότι ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ισραήλ στις συνομιλίες για τους ομήρους, ο Ντέρμερ διαπραγματεύτηκε επίσης μια συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας αποδέσμευσης του 1974 που υπογράφηκε στο τέλος του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, όταν ανατράπηκε το καθεστώς Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Διετέλεσε πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ από το 2013 έως το 2021 και ήταν βασικός διαπραγματευτής των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες οδήγησαν τα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ το 2020.

Με πληροφορίες των Times of Israel