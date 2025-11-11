«Νομίζω ότι κάναμε λάθος, υπήρξε μια συντακτική παράβαση και νομίζω ότι έπρεπε να αναληφθεί κάποια ευθύνη» είπε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής οτυ BBC, χωρίς όμως να αναφερθεί στον Τραμπ.

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, κάλεσε το προσωπικό του σταθμού μετά το φιάσκο με το επεξεργασμένο υλικό από ομιλία του Τραμπ που προβλήθηκε στο Panorama του BBC και μίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτησή του.

Ο Ντέιβι είπε ότι το BBC «έκανε κάποια λάθη που μας κόστισαν». Ωστόσο δήλωσε «περήφανος» και τόνισε ότι ο οργανισμός έπρεπε να «αγωνιστεί» για τη δημοσιογραφία του. Στον απόηχο της παραίτησης του ίδιου και της διεθύνουσας συμβούλου ειδήσεων, η απειλή Τραμπ για αγωγή 2 δισ. δολαρίων παραμένει σε ισχύ με το τελεσίγραφο να λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής εκτός κι αν το BBC συμμορφωθεί με τους όρους που υπέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντέιβι μίλησε στο προσωπικό για τις δύσκολες στιγμές του BBC αλλά και την αισιοδοξία του ότι θα τις ξεπεράσουν.

«Πρώτον, επιτρέψτε μου να πω μερικά πράγματα. Ήταν δύσκολες μέρες, έτσι δεν είναι; Πολύ δύσκολες. Και θέλω να πω σε όλους, πραγματικά γνωρίζω ότι αυτές οι στιγμές στο BBC είναι δύσκολες - τις έχω ζήσει ως μέλος του προσωπικού, έχω δει το BBC να περνάει πολύ ταραχώδεις στιγμές και μπορεί να είναι ανησυχητικές. Μπορείτε να αναρωτηθείτε «πού πηγαίνει το BBC; Είμαστε χωρίς πηδάλιο; Τι συμβαίνει στο μέλλον;» Και είναι αγχωτικές, είναι δύσκολες. Και ίσως ένα από τα εντονότερα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή είναι ότι νοιάζομαι απεγνωσμένα για τον οργανισμό, τους χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται γι' αυτόν, με κάθε κύτταρο του σώματός μου, νομίζω ότι είναι απολύτως υπέροχοι σε αυτό που κάνουν. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε βέβαιοι ότι βάζουμε τα πάντα στο σωστό πλαίσιο.

»Τώρα, νομίζω- που συνδέεται με αυτό- είναι ότι έχω συγκλονιστεί απόλυτα από την υποστήριξη και την καλοσύνη για τον οργανισμό - ο ένας για τον άλλον, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Και πρέπει να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες για το BBC, αλλά θα τις ξεπεράσουμε. Και θέλω να αναφέρω λίγο πώς το κάνουμε αυτό, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Και θα ευδοκιμήσουμε. Και αυτή η αφήγηση δεν θα δοθεί μόνο από τους εχθρούς μας. Είναι η δική μας αφήγηση. Έχουμε τα πράγματα στην κατοχή μας. Λοιπόν, όπως είπα, έχω ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση, και το κλειδί είναι ότι το BBC είναι κάτι περισσότερο από ένα άτομο. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την απόφασή μου και το πού βρισκόμαστε, αλλά πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους, 23.000 άτομα και άλλους εκτός, για τα προγράμματά μας.

»Και στο τέλος της ημέρας, το BBC είναι αυτό. Είναι όλες οι δράσεις μας μαζί και εμείς που εργαζόμαστε και κάνουμε τις δουλειές μας κάθε μέρα. Δηλαδή, άκουγα τις ραδιοφωνικές μας υπηρεσίες χθες, παρακολουθούσα προγράμματα, πήγα στο iPlayer για να προσπαθήσω να βρω λίγη χαλάρωση χθες το βράδυ. Όλα είναι εκεί. Και αν συνεχίσουμε να προσφέρουμε, τα γεγονότα μιλούν. Και είμαι εδώ για να βοηθήσω - μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τη μετάβαση.

»Ακούω τους πάντες, πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και να υπερασπιζόμαστε τη δημοσιογραφία μας. Είμαστε ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός και βλέπω τον ελεύθερο Τύπο υπό πίεση. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας. Είμαι πραγματικά περήφανος για τη δουλειά μας και η καταπληκτική δουλειά που κάνουμε σε τοπικό, παγκόσμιο επίπεδο είναι απολύτως πολύτιμη.

»Έχουμε κάνει κάποια λάθη που μας κόστισαν, αλλά πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, και μην αφήσετε κανέναν να σας εμποδίσει να πιστεύετε ότι κάνουμε φανταστική δουλειά. Έχουμε πραγματικά αναπτύξει εμπιστοσύνη. Ας βγάλουμε λοιπόν αυτή την αφήγηση προς τα έξω, αυτό είναι σημαντικό. Το άλλο πράγμα είναι ότι, για τις υπόλοιπες ομάδες, το περιεχόμενό μας είναι πολύ δυνατό, και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε τον ρόλο και τα δυνατά σημεία του BBC.

»Τέλος, θα έλεγα ότι θα κάνουμε ερωτήσεις και δίνουμε απαντήσεις και θα μιλήσουμε λίγο για τις ατομικές αποφάσεις, και ο Σαμίρ Σαχ (πρόεδρος του BBC) έχει ταχθεί μαζί μας, κάτι που είναι υπέροχο. Αλλά θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους. Είμαι πολύ περήφανος για αυτόν τον οργανισμό. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές που περνάει τώρα αλλά κάνει καλή δουλειά. Και αυτό μιλάει, μιλάει πιο δυνατά από οποιαδήποτε εφημερίδα. Είμαστε το καλύτερο από αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ως κοινωνία, και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Οι λόγοι της παραίτησης

Σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί, ο Ντέιβι είπε στο προσωπικό ότι «κατανοεί την απογοήτευση» στον οργανισμό, αλλά πρόσθεσε ότι ένας από τους λόγους πίσω από την καθυστέρηση στη συζήτηση για το θέμα ήταν ότι «είναι σημαντικό όταν είσαι ένας οργανισμός όπως το BBC να είσαι προσεκτικός και σχολαστικός και να κάνεις τα πράγματα σωστά».

Έδωσε επίσης τρεις λόγους για την παραίτησή του, δηλαδή την αδιάλλακτη στάση του ρόλου, την επερχόμενη ανανέωση του καταστατικού και την πίεση μετά την κριτική γύρω από το ντοκιμαντέρ Panorama για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι κάναμε λάθος, υπήρξε μια συντακτική παράβαση και νομίζω ότι έπρεπε να αναληφθεί κάποια ευθύνη. Οπότε, βάζοντας όλα αυτά μαζί, αυτό ήταν που με οδήγησε στην απόφασή μου». Πριν μιλήσει στο προσωπικό ο Ντέιβι δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «είμαι εδώ για να υποστηρίξω το BBC, είμαι πολύ, πολύ περήφανος για τους δημοσιογράφους μας σε αυτό το κτίριο. Το το έργο που κάνουν είναι απίστευτα σημαντικό. Το BBC θα ακμάζει και υποστηρίζω κάθε μέλος της ομάδας, είμαι πολύ περήφανος για αυτούς», είπε.

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να διοριστεί νέος διάδοχος, σύμφωνα με το Sky News.

Κρίση με τη χρηματοδότηση του BBC

Η τελευταία κρίση απειλεί ωστόσο να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του BBC. Περίπου το 65% του προϋπολογισμού των 5 δισεκατομμυρίων λιρών προέρχεται από το τέλος αδειοδότησης - το οποίο σήμερα κοστίζει περίπου 174,50 λίρες ετησίως. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν είναι η καλύτερη μέθοδος χρηματοδότησης για το BBC. Τη Δευτέρα οι Συντηρητικοί, που βρίσκονται επί του παρόντος στην αντιπολίτευση, καλούσαν το BBC να «δικαιολογήσει» το τέλος αδειοδότησης. Η Ντάουνινγκ Στριτ τάχθηκε υπέρ του BBC, λέγοντας ότι δεν είναι διεφθαρμένο ή θεσμικά μεροληπτικό.

Ωστόσο, εκπρόσωπός της δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με το αν το τέλος αδειοδότησης ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων, ως μέρος μιας αναμενόμενης ευρύτερης αναθεώρησης του καταστατικού του ραδιοτηλεοπτικού φορέα φέτος.

Η στάση Στάρμερ

Η κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει για την αγωγή του 1 δισ. δολ. και εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε πως «αυτό είναι θέμα που αφορά το BBC. Προφανώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης να σχολιάσει τυχόν τρέχοντα νομικά ζητήματα».

Ο εκπρόσωπος ρωτήθηκε επίσης αν η κυβέρνηση θα βοηθούσε το BBC να καταβάλει τυχόν αποζημιώσεις που θα μπορούσε να επιδικάσει ένα δικαστήριο στον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Αυτή είναι μια υποθετική ερώτηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Και πάλι, δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης να σχολιάζει οποιαδήποτε τρέχοντα νομικά ζητήματα. Η θέση μας είναι σαφής: Το BBC είναι ανεξάρτητο και είναι αρμοδιότητα του οργανισμού να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τις συντακτικές του αποφάσεις και, γενικότερα, έχουμε στενή σχέση με τις ΗΠΑ σε κοινές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας».

Η Ντάουνινγκ Στριτ υπέδειξε επίσης ότι ο Σερ Κιρ Στάρμερ δεν είχε μιλήσει με τον Τραμπ για την επικείμενη αγωγή του κατά του BBC.

Ο εκπρόσωπος τόνισε την «πολύ ισχυρή σχέση» μεταξύ των ηγετών της Βρετανίας και των ΗΠΑ, αλλά απέφυγε την ερώτηση σχετικά με το εάν αυτή είχε επηρεαστεί από τη διαμάχη του Τραμπ με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Με πληροφορίες του Sky News