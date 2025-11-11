Ο Ο έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από το Squid Game, μια δυστοπική σειρά όπου οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονται σε θανατηφόρες εκδοχές παραδοσιακών παιδικών παιχνιδιών.

Ο 81χρονος ηθοποιός του Squid Game, Ο Γιονγκ-Σου, αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, αφού το δικαστήριο ανέτρεψε σήμερα την ποινή του, σημειώνοντας ότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα για τη σεξουαλική βία.

Ο Ο είχε κατηγορηθεί το 2022 ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια γυναίκα δύο φορές, φερόμενος να την αγκάλιασε και να την φίλησε στο μάγουλο χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Το 2024 είχε καταδικαστεί και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή, ωστόσο είχε δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση.

Το Δικαστήριο της Περιφέρειας Suwon ανέφερε ότι υπήρχε «αμφιβολία» σχετικά με το αν ο Ο διέπραξε την επίθεση: «Υπάρχει πιθανότητα η μνήμη του θύματος να έχει παραμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου, και όταν υπάρχει αμφιβολία… ο κατηγορούμενος πρέπει να τύχει του οφέλους της αμφιβολίας».

Ωστόσο, το δικαστήριο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό ο Ο να είχε πράγματι διαπράξει επίθεση, καθώς είχε ζητήσει συγγνώμη από τη φερόμενο θύμα. Η γυναίκα δήλωσε αργότερα ότι η απόφαση δεν θα «ακυρώσει την αλήθεια ούτε θα σβήσει τον πόνο που άντεξα».

«Παρά την σημερινή απόφαση, θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια μέχρι τέλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της μέσω της οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών Womenlink. Η Womenlink επίκρινε επίσης την απόφαση, δηλώνοντας ότι «είναι εξοργισμένοι από μια απόφαση που για άλλη μια φορά καλύπτει τη σεξουαλική βία στον θεατρικό χώρο».

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η Εισαγγελία θα ασκήσει έφεση.

Μετά την απόφαση, ο Ο δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι έχει «ευγνωμοσύνη προς το δικαστήριο για τη σοφή κρίση του».