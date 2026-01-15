Με την απόφαση του δικαστηρίου ολοκληρώνεται μια επταετής δικαστική διαδικασία, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Δικαστήριο στη Λέσβο αθώωσε σήμερα 24 εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για κακουργηματικές πράξεις σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο.

Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί το 2018, όταν συμμετείχαν ως εθελοντές της οργάνωσης Emergency Response Center International σε επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου. Οι διώξεις εναντίον τους αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που κινδύνευαν στη θάλασσα.

Με την απόφαση του δικαστηρίου ολοκληρώνεται μια επταετής δικαστική διαδικασία, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση Human Rights Watch έκανε λόγο για δικαίωση των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες διώξεις είχαν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία ανθρωπιστικών αποστολών έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την οργάνωση, η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης έχει περιορίσει σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης, την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται.