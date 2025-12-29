Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια έπειτα από την καταγγελία που έκανε η εν διαστάσει σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το δικαστήριο Τρίπολης έκρινε αθώο τον Άρη Μουγκοπέτρο για την υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής, η οποία είχε φτάσει στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μετά από μία τρίωρη διαδικασία το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, που είχε υποβληθεί σε βάρος του ανήμερα των Χριστουγέννων από την εν διαστάσει σύζυγό του και είχε οδηγήσει στη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ο ίδιος διευκρίνισε για τις προηγούμενες δηλώσεις του: «Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”». Σε ερώτηση για τα συναισθήματά του, εμφανώς συγκινημένος, περιορίστηκε να πει: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».

Ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας, σημείωσε: «Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Η διαδικασία ήταν επώδυνη, εξαιρετικό το δικαστήριο. Τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα μιλήσουμε για κανένα ισχυρισμό, καθώς η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών, για την προστασία των παιδιών».

Άρης Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψή του