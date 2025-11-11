Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η έκρηξη στο Νέο Δελχί συνδέεται με την εξάρθρωση μιας «διακρατικής και υπερεθνικής τρομοκρατικής ομάδας», καθώς και με την φερόμενη κατάσχεση μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών σε μια κοντινή πόλη, λίγες ώρες πριν την επίθεση.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και είκοσι τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την Δευτέρα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί.

Ο αστυνομικός διευθυντής της πόλης δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στις 18:52 τοπική ώρα, όταν ένα αργά κινούμενο όχημα σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι πριν εκραγεί.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια της έκρηξης, αν και ο υπουργός Εσωτερικών κι άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι «εξετάζουν όλες τις πιθανότητες».

Σημειώνεται πως χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά το Κόκκινο Φρούριο του 17ου αιώνα, που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού τόσο στην ινδική πρωτεύουσα όσο και στην Βομβάη.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα ότι όλοι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη.

Έκρηξη με τουλάχιστον 6 νεκρούς και στο Ισλαμαμπάντ

Η πακιστανική αστυνομία επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε έκρηξη έξω από κτίριο δικαστηρίου στο Ισλαμαμπάντ.

«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν αυτή», ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αφότου θα έχουμε λάβει την αναφορά από την εγκληματολογική μας ομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η έκρηξη συνέβη κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, όπου συνήθως βρίσκονται πολλοί διάδικοι.

