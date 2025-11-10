Η ακρόαση αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και η απόφαση μπορεί να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα το απόγευμα.

Γαλλικό δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει σήμερα αν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα μπορούσε να αποφυλακιστεί προσωρινά - εν αναμονή της έφεσης που έχει ασκήσει κατά της πενταετούς ποινής για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ο Σαρκοζί κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα από τις 21 Οκτωβρίου, αλλά οι δικηγόροι του ζητούν να αποφυλακιστεί προσωρινά με κάποια εναλλακτική ποινή, όπως επιτήρηση με βραχιολάκι ή κατ’ οίκον κράτηση.

Ο ίδιος ο πρώην γάλλος πρόεδρος αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης, ενώ σύμφωνα με το AFP τον προηγούμενο μήνα δέχθηκε επίσκεψη από τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, παρά τις προειδοποιήσεις του κορυφαίου εισαγγελέα της Γαλλίας Ρεμί Εϊτζ ότι αυτό θα μπορούσε να «υπονομεύσει την ανεξαρτησία των δικαστών» πριν από τη δίκη της έφεσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Σαρκοζί χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν γράμματα υποστήριξης στη φυλακή, προσθέτοντας: «Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει ακόμη γραφτεί».