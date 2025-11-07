Ύποπτος για τις εκρήξης σε τζαμί στην Ινδονησία φέρεται να είναι ένας 17χρονος.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από εκρήξεις, που έγιναν σε τζαμί μέσα σε ένα συγκρότημα λυκείου στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, τη Τζακάρτα, κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

Πενήντα τέσσερα άτομα εισήχθησαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Άσεπ Έντι Σουχέρι, σε τηλεοπτική συνέντευξη, με τα τραύματά τους να κυμαίνονται από ελαφρά έως σοβαρά. Πολλοί μεταφέρθηκαν με εγκαύματα. Ύποπτος για την έκρηξη φέρεται να είναι ένας 17χρονος που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, δήλωσε στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια πρόεδρος της βουλής, Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Τζακάρτα συνεχίζει να διερευνά το κίνητρο πίσω από το περιστατικό, το οποίο συνέβη περίπου στις 12:15 τοπική ώρα (07:15 ώρα Ελλάδας) στην Κελάπα Γκάντινγκ, μια περιοχή στη Βόρεια Τζακάρτα. Στο κρατικό συγκρότημα λυκείου έχει αναπτυχθεί ειδική μονάδα εξουδετέρωσης βομβών για να συλλέξει στοιχεία και να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τρία άτομα υπέστησαν σοβαρά τραύματα και 17 άλλα έφυγαν με ελαφρά τραύματα. Άλλα έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες και έχουν πάρει εξιτήριο, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας μαθητής του σχολείου ισχυρίστηκε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ινδονησίας, Antara, ότι ένας μαθητής που συχνά έπεφτε θύμα bullying από συμμαθητές του είχε μαζί του μια αυτοσχέδια βόμβα. Άλλοι μαθητές δήλωσαν σε ινδονησιακά ειδησεογραφικά πρακτορεία ότι ο ύποπτος ήταν «μοναχικό παιδί» που συχνά ζωγράφιζε σχέδια που απεικόνιζαν βία. Ο μαθητής αυτός βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος μετά την έκρηξη ωστόσο οι Αρχές αρνήθηκαν να σχολιάσουν αν ο ύποπτος ήταν μαθητής.

Υψηλόβαθμος αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Τζακάρτα επιβεβαίωσε την παρουσία δύο αντικειμένων που έμοιαζαν με πυροβόλα όπλα στο σημείο ενώ εικόνες από το δίκτυο Antara υποδηλώνουν ότι ένα από τα αντικείμενα φαινόταν να είναι υποπολυβόλο και ένα άλλο έμοιαζε με πιστόλι. Το αντικείμενο τύπου υποπολυβόλου φαίνεται να είναι χαραγμένο στην κάννη του με: «14 λέξεις. Για την Αγκάρθα». Στο σώμα του, γράφει: «Μπρέντον Τάραντ. Καλώς ήρθατε στην Κόλαση». Ένα άλλο αντικείμενο που βρέθηκε στο σημείο ήταν μια σκούρα πράσινη ζώνη για την αποθήκευση φυσιγγίων όπλων.

{https://twitter.com/RT_India_news/status/1986723827368480923}

Ο Μπρέντον Τάραντ ήταν ο δράστης της μαζικής ένοπλης επίθεσης το 2019 σε τζαμί και ισλαμικό κέντρο στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας, που σκότωσε 51 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

{https://twitter.com/txtdrjkt/status/1986715082123030896}

Υπουργός που επισκέφθηκε το σημείο αργότερα προσπάθησε να διαψεύσει τις υποψίες ότι υπήρχαν όπλα στο σημείο, λέγοντας στο CNN Indonesia ότι αυτό που είχε φωτογραφηθεί «αποδείχθηκε ότι ήταν ένα παιχνίδι-όπλο, και όχι πραγματικό όπλο». Οι ερευνητές εξακολουθούσαν να ψάχνουν το σημείο και δεν έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

{https://twitter.com/PressTV/status/1986733258152009865}

«Σοκαριστήκαμε από τον ήχο, ήταν τρομερός. Οι καρδιές μας χτυπούσαν γρήγορα, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε και τρέξαμε έξω», είπε η 43χρονη Λουτσιάνα, η οποία εργαζόταν εκείνη την ώρα στην σχολική καντίνα. Περιέγραψε πολλαπλές εκρήξεις, σπασμένα παράθυρα και πανικό καθώς δεκάδες άτομα έτρεχαν για να σωθούν.

«Νόμιζα ότι ήταν πρόβλημα με την ηλεκτρική καλωδίωση ή ότι εξερράγη το ηχοσύστημα, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι ήταν, γιατί τρέξαμε έξω ακριβώς τη στιγμή που έβγαινε από το τζαμί, λευκός καπνός».

{https://www.youtube.com/watch?v=pRUrpX0roC4}

Με πληροφορίες του BBC/Reuters