Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βρεθεί στην Joint Base Andrews προχθές Τετάρτη.

Ένα ύποπτο δέμα παραδόθηκε την Πέμπτη σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μέριλαντ, προκαλώντας αδιαθεσία σε αρκετά άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Σε ανακοίνωση της Joint Base Andrews, που βρίσκεται έξω από την Ουάσιγκτον, αναφέρεται ότι ένα κτίριο στη βάση εκκενώθηκε αφού άτομο «άνοιξε ένα ύποπτο δέμα».

«Για προληπτικούς λόγους, το κτίριο εκκενώθηκε και δημιουργήθηκε μια περίμετρος ασφαλείας γύρω από την περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση. «Οι διασώστες της Joint Base Andrews έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν άμεση απειλές και έδωσαν τη θέση τους στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο Malcolm Grove εντός της βάσης, αφότου άνοιξαν το δέμα, το οποίο περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο αρχικός έλεγχος της ομάδας HAZMAT δεν ανίχνευσε επικίνδυνες ουσίες, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Το εύρος της «αδιαθεσίας» που παρουσίασαν όσοι βρέθηκαν κοντά στο δέμα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Ο χώρος όπου ανοίχτηκε ο φάκελος – σε κτίριο που στεγάζει το Air National Guard Readiness Center – παραμένει κλειστός, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν επίσης πολιτικό προπαγανδιστικό υλικό που βρέθηκε στο δέμα.

Σημειώνεται πως η Joint Base Andrews είναι η στρατιωτική βάση μέσω της οποίας VIP πρόσωπα, όπως ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και οι υπουργοί, ταξιδεύουν τακτικά για επίσημες υποχρεώσεις. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο σημείο την Τετάρτη.