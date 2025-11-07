Οι τζιχαντιστές κατάφεραν να μπουν μέσα στην πόλη αλλά τελικά απωθήθηκαν με τρομακτικό φόρο αίματος από τους Κούρδους.

Στην επίσκεψη στο Κομπάνι καταλαβαίνεις γιατί αυτή η μεθοριακή πόλη της Συρίας (βρίσκεται πάνω στα σύνορα με την Τουρκία) είναι σύμβολο για τους Κούρδους.

Εδώ ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 άρχισε να χτίζει το κουρδικό κίνημα στη Συρία το οποίο στην πορεία γιγαντώθηκε. Εδώ από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015 οι Κούρδοι μαχητές απέκρουσαν με ηρωικό τρόπο την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους. Οι τζιχαντιστές κατάφεραν να μπουν μέσα στην πόλη αλλά τελικά απωθήθηκαν με τρομακτικό φόρο αίματος από τους Κούρδους και τη συνδρομή από αέρος και των Αμερικανών. Το Κομπάνι έγινε το Στάλινγκραντ των Κούρδων.

Συμβολική βαρύτητα

Αυτή τη συμβολική βαρύτητα τη βλέπεις παντού στην πόλη. Η κεντρική πλατεία της πόλης έχει το μνημείο της Κούρδισσας μαχήτριας Αρίν Μιρκάν. Κατά τη διάρκεια της μάχης του Κομπάνι η Μιρκάν πυροδότησε τα εκρηκτικά που ήταν ζωσμένη, όταν περικυκλώθηκε από τους τζιχαντιστές.

Λίγο πιο πέρα, ένα σημείο της πόλης στο οποίο είχαν διεξαχθεί ανηλεείς μάχες, έχει μετατραπεί σε υπαίθριο μουσείο. Βομβαρδισμένα σπίτια και κατεστραμμένα κτίρια έχουν μείνει εκεί για να θυμίζουν τι έχει συμβεί -και να προειδοποιούν για το μέλλον...

Η τουρκική σημαία

Μέσα από τα βομβαρδισμένα κτίρια προβάλλει η Τουρκική σημαία. Αυτή η εικόνα θα μπορούσαμε να αντιμετωπιστεί ως σύμβολο της σχέσης της Συρίας με την Τουρκία. Από τη μια μεριά, μια καθημαγμένη και κατακερματισμένη χώρα που πρέπει να βρει το δρόμο της επανενοποίησης και της ανασυγκρότησής της. Από την άλλη, μια περιφερειακή δύναμη που διεκδικεί ρόλο επικυρίαρχου στην αδύναμη γειτονική χώρα της και λειτουργεί διαλυτρικά.

Μετά από 4 τέσσερις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Τουρκία σε συνεργασία με πολιτοφυλακές-δορυφόρους της κατέχει σημαντικό μέρος των συριακών εδαφών. Τα εδάφη αυτά κατά κύριο λόγο κατοικούνται από τους Κούρδους.

Παράλληλα, η Τουρκία υποστήριξε την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ του σημερινού de facto προέδρου της Συρίας Άσχμεντ αλ Σάρα κι έπαιξε κεντρικό λόγο στην επίθεση των τζιχαντιστών που έφερε την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

Χωρίς την Τουρκία ο αλ Σάρα δεν θα μπορούσε να πάρει την εξουσία στη Δαμασκό. Αυτή η συμβολή σε συνδυασμό με την τουρκική στρατιωτική παρουσία σημαίνουν ότι η Τουρκία έχει βαρύνοντα ρόλο στις αποφάσεις της Δαμασκού. Οι αξιωματούχοι της Δημοκρατικής Αυτόνομης Διοίκησης της Βορειονατολικής Συρίας (Ροζάβα) θεωρούν ότι η Άγκυρά σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία.

Οι τουρκικές επιθέσεις

Οι δυο συμπρόεδροι της περιοχής του Κομπάνι, Μιζγκίν Χαλίλ και Φερχάν Χατζ Ίσα, με τους οποίους συνομιλήσαμε, ανέδειξαν και μια άλλη διάσταση της τουρκικής επέμβασης. Πρόκειται για το συστηματικό βομβαρδισμό από την τουρκική αεροπορία όλων των υποδομών κοινής ωφέλειας της Βορειοανατολικής Συρίας. Ο στόχος του Ερντογάν είναι να γίνει αβίωτη η καθημερινότητα των κατοίκων και να αποδυναμώσει πολιτική τη Δημοκρατική Αυτόνομη Διοίκηση της Βορειοανατολικής Συρίας. «Τα drone πέταγαν ασταμάτητα πάνω από την πόλη όλη τη μέρα και όταν το επέλεγαν, επιτίθεντο», μας λέει ο Φερχάν Χατζ Ίσα.

Μετά την απόφαση του PKK να σταματήσει τον ένοπλο αγώνα, οι επιθέσεις είναι σε ύφεση. Οι ζημιές όμως δεν έχουν αποκατασταθεί. Μεγάλες περιοχές παίρνουν ρεύμα από γεννήτριες και νερό από υδροφόρες.

Στο «Νεκροταφείο των Μαρτύρων»

Στο «Νεκροταφείο των Μαρτύρων» στο Κομπάνι η ατελείωτη σειρά των μνημάτων των Κούρδων μαχητών δείχνει με σπαρακτικό τρόπο τι σημαίνει πόλεμος καθώς και τι έκτασης είναι οι θυσίες που έχουν κάνει οι Κούρδοι. Είναι μια η εικόνα μένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όποιου την έχει αντικρύσει.

Όταν φτάσαμε στο νεκροταφείο, γινόταν μια τελετή για 5 μαχητές που σκοτώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στο Χαλέπι από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει στη Συρία.