«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Landvetter είναι προς το παρόν κλειστός λόγω ενδείξεων για ύποπτο drone» η διευθύντρια της σουηδικής εταιρείας διαχείρισης, Swedavia, Susanne Norman.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία την Πέμπτη, καθώς ένα ή περισσότερα drones εθεάθησαν στο αεροδρόμιο, ανέφεραν οι αρχές.

«Ένα ή περισσότερα drone παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Landvetter», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας LFV ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έλαβαν αναφορά για την ύποπτη θέαση στις 18:41 (ώρα Ελλάδας) και είναι στο σημείο για τη συλλογή πληροφοριών.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Landvetter είναι προς το παρόν κλειστός λόγω ενδείξεων για ύποπτο drone», δήλωσε η διευθύντρια της Swedavia, Susanne Norman. «Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός όσο η αστυνομία διεξάγει έρευνα», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αεροδρόμιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Σουηδίας μετά το Arlanda της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Swedavia.

Αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί η εναέρια κυκλοφορία, επιβεβαίωσε ο Björn Stavås της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών στη σουηδική Aftonbladet.

Πρόκειται για δύο πτήσεις, μία από το Μόναχο και μία από τη Φρανκφούρτη, που έχουν εκτραπεί στο αεροδρόμιο Kastrup της Κοπεγχάγης ενώ μια πτήση από το Landvetter προς το Μόναχο έχει ακυρωθεί. Όσοι βρίσκονται στον αέρα έχουν επημερωθεί, πρόσθεσε ο Björn Stavås.

{https://twitter.com/OpenNewNews/status/1986511431790137747}

«Οι έρευνες είναι σε πρώιμο στάδιο, αλλά είμαστε εκεί και προσπαθούμε να έχουμε μια εικόνα για το τι έχει συμβεί» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Johan Håkansson.

Τα drones έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταραχές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, αναγκάζοντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε αρκετές χώρες. Πρόσφατα, έχουν σημειωθεί θεάσεις drones κοντά σε αεροδρόμια σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, η Λιέγη, το Ανόβερο και η Κοπεγχάγη. Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τα περιστατικά.

Με πληροφορίες του Reuters/Aftonbladet