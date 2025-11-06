«Σε άρνηση με την πραγματικότητα» ο Μακρόν, ο ίδιος «είναι το πρόβλημα».

Κάποτε, ο Αλέν Μανκ αποθέωνε τον Εμανουέλ Μακρόν, συγκρίνοντάς τον με τους στρατηγούς του Ναπολέοντα: ένα εξαιρετικό πλάσμα, ευλογημένο με ταλέντο και τύχη.

Οχτώ χρόνια μετά, ο πρώην μέντορας του Μακρόν και ισχυρός πολιτικός σύμβουλος, λέει ότι είναι ο «χειρότερος» πρόεδρος της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Μανκ, ο ναρκισσισμός του προέδρου τον έχει οδηγήσει σε παράτολμες αποφάσεις, οι οποίες «έθεσαν σε κίνδυνο τους γαλλικούς θεσμούς» και ενίσχυσαν την Ακροδεξιά, ενόψει των εκλογών του 2027.

«Ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από όταν πήρε τα ηνία της εξουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη στο Politico. «Θα αφήσει ένα πολιτικό τοπίο το οποίo είναι ίσως μόνιμα ασταθές στη Γαλλία. Είναι ασυγχώρητο», συμπλήρωσε.

Ο 76χρονος επιχειρηματίας έχει υπάρξει σύμβουλος πολλών Γάλλων προέδρων, από την εποχή του Φρανσουά Μιτεράν τη δεκαετία του ‘80. Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Μακρόν και υπήρξε σύμβουλός του πριν από την εκλογική νίκη του το 2017 και στην πρώτη θητεία του, που σύμφωνα με τον Μανκ δεν ήταν τόσο κακή.

Η σχέση τους σταδιακά χάλασε, καθώς ο Μακρόν έκανε σειρά λαθών και περιέβαλε τον εαυτό του με μια «απίστευτα μέτρια ομάδα», σύμφωνα με τον Μανκ. Οι δυο τους σταμάτησαν να μιλάνε λίγο αφότου ο Γάλλος πρόεδρος προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές το 2024. Σήμερα, ο Μανκ είναι ίσως ο πιο καυστικός από τους ολοένα περισσότερους πρώην συμμάχους του που έχουν μετατραπεί σε επικριτές του Μακρόν.

«Ο Μακρόν είναι σε άρνηση με την πραγματικότητα»

Τα διαρκώς αυξανόμενα λάθη του Μακρόν, μετά την επανεκλογή του το 2022, οφείλονται στον ναρκισσισμό του, καθώς ο πρόεδρος πιστεύει ότι είναι αρκετά έξυπνος και πανούργος για να λύσει όποιο πρόβλημα βρεθεί μπροστά του, κατά την άποψη του Μανκ.

«Ο Μακρόν είναι σε άρνηση με την πραγματικότητα… τον συντρίβει η ίδια η ψυχολογία του», δήλωσε. «Πιστεύει, ως συνήθως, ότι είναι ο μόνος που θα σκαρφιστεί ένα μαγικό κόλπο για να βρει μια διέξοδο από τις δυσκολίες», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Μανκ, ο Μακρόν δεν αναγνωρίζει πως ο ίδιος «είναι το πρόβλημα» και ότι προκειμένου να επιλύσει την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, πρέπει να αποσυρθεί από την εγχώρια πολιτική και να στραφεί στις διεθνείς υποθέσεις.

Με τις πρόωρες εκλογές του 2024, στις οποίες κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε πλειοψηφία, ο Μακρόν επιδείνωσε «τον κατακερματισμό του πολιτικού τοπίου». Παραμελεί την Κεντρώα «οικογένειά» του και παρότι ζητά συνασπισμούς, αρνείται να κάνει παραχωρήσεις προκειμένου να χτίσει» συμμαχίες με κόμματα της αντιπολίτευσης, συνέχισε ο πρώην σύμβουλος του προέδρου.

Κατά την άποψη του Μανκ, η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν είναι το μόνο κόμμα με πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές και στη συνέχεια την πλειοψηφία στις βουλευτικές. «Αυτή θα ήταν μια τρομακτική προοπτική, ατιμωτική» για τον Μακρόν, συμπλήρωσε.